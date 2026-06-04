「3カ月で10％の利益」サプリ事業めぐるウソの投資話…100人以上から約1億2000万円集めたか　 72歳社長の女ら3人逮捕

2024年1月、公務員の男性にサプリメント事業をめぐるウソの投資話を持ちかけ、現金150万円をだまし取った疑いで、会社社長の女ら男女3人が逮捕・送検された。警察は、少なくとも100人から約1億2000万円を集めていたとみて調べている。

ウソの投資話を持ちかけ現金150万円をだまし取る

愛知・春日井署でカメラが捉えたのは、あたりを見渡し手で顔を隠した女と、傾けた頭の上にめがねをのせた男。

逮捕・送検されたのは「ハイメディックジャパン」社長の重富真佐枝容疑者（72）と、自営業の小池順也容疑者（27）など男女3人だ。

2024年1月、公務員の男性に重富容疑者の会社のサプリメント事業をめぐるウソの投資話を持ちかけ、現金150万円をだまし取った疑いが持たれている。

100人から約1億2000万円集めたか

うたい文句は「3カ月で10％の利益が出る」だった。

出資を持ちかけていたのは、既に製造を終えていた「恵みのシリカ」というサプリ。被害を受けた男性は、配当がもらえないことなどを不審に思い、警察に相談していた。

警察は重富容疑者たちが2025年6月までに、少なくとも100人から約1億2000万円を集めていたとみて、余罪を調べている。

（「イット！」6月3日放送より）