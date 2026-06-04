モデルのSHIHO（49）が6月1日までにInstagramを更新。そこで披露された長女・サラン（14）の近影に注目が集まっている。

韓国・ソウルで開催された、アパレルブランド「トミー ヒルフィガー」のポップアップイベントを訪れたSHIHO。韓国の人気ガールズグループ・IVEのチャン・ウォニョン（21）、そして長女のサランとのスリーショットを公開した。

紺色のワンピース姿のウォニョンが中央で指ハートを作るなか、SHIHOは青いストライプシャツに白いミニスカートを合わせた爽やかなコーディネートで笑顔を見せた。一方のサランは、ピンクのポロワンピースというシンプルな装いながら、14歳とは思えない抜群のスタイルを披露。すらりと伸びた手足がひときわ目を引いていた。

SHIHOは2009年に格闘家の秋山成勲（50）と結婚し、2011年にサランを出産。2013年からは一家で韓国の人気リアリティショーに出演し、当時2歳だったサランの愛らしい姿が人気を博した。その人気ぶりは“国民的ベビー”と呼ばれるほどだった。

そんなサランの成長ぶりに、日本のファンからも驚きの声が相次いでいる。

《圧倒的なスタイル！あまりにサラブレッド》

《サランちゃんかわいい！スーパーモデルになれそうな逸材だね》

《身長は、もうママを超えそう》

さらに、《お嬢さん、歌手の杏里さんに似てる》と、大人びた顔立ちに注目する声も寄せられていた。

今回の投稿には称賛の声が目立っているが、一方でSHIHOといえば、かつて育児方針をめぐって物議を醸したことも……。

「SHIHOさんといえば、“叱らない育児”をめぐる炎上が有名です。2018年放送の『ダウンタウンなう』（フジテレビ系）では、幼いサランさんが新幹線で他人の座席へ行き、その人の携帯電話で遊び始めたにもかかわらず叱らなかったことが明かされ、批判が集まりました。

また、サランさんがハンバーガーのレタスを抜いて投げても注意せず、『食べたくないものは食べなくていい』と話したことも物議を醸しました。当時は“叱らない育児”の象徴のように語られていましたね」（芸能ライター）

しかし、その後SHIHOは自身の考えを見直したという。

放送後、本誌の取材に応じたSHIHOは、「いまでは私の子育てが間違っていたと思っています」（「WEB女性自身」2018年2月27日掲載、以下同）と率直に反省を口にしていた。また、実母からも厳しく叱られたことを明かし、幼稚園の先生との面談や夫との話し合いを重ねながら、育児方針を見直したという。

さらに、「しっかり叱って育てて、行く行くは世界で活躍できる女性になってほしいですね！」と、サランへの思いも語っていた。

そんなサランは昨年、世界的ファッション誌『VOGUE』韓国版の公式Instagramにモデルとして登場したことでも話題に。国内外から称賛の声が寄せられ、モデルとしての将来にも大きな期待が寄せられている。

“叱らない育児”で批判を浴びた時期もあったSHIHOだが、その後の試行錯誤を経て育った娘は、いまや世界的ファッション誌に登場する存在となった。母娘の歩みは、新たなステージへ進み始めている。