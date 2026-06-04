5月31日、天皇陛下と愛子さまは、神宮球場で東京六大学野球春季リーグにおいて“伝統の一戦”とされる「早慶戦」を観戦された。「早慶戦」が天覧試合となるのは32年ぶりのことだった。

「お二人は、双眼鏡を使って熱心にご観戦。ご覧になった試合は早稲田が5-4で逆転サヨナラ勝ちという結果でしたが、両チームの選手に拍手を送られていました。試合後のエール交換まで見送られ、天皇陛下は『これはいい光景ですね』とおっしゃったそうです」（皇室担当記者）

この日、愛子さまは、爽やかなライトグリーンのジャケットに白いスカートという装いでお出ましになった。初夏を感じさせるコーディネートに合わせて、御髪にもアレンジが加えられていた。

「ハーフアップに結んだ根元に、毛先を通して1回転させる、いわゆる“くるりんぱ”アレンジをされています。さらに、毛先は“外ハネ”に巻かれています。長年愛子さまの取材をしてきましたが、“外ハネ”のアレンジはあまり拝見したことがありません。おそらく初めてなさるスタイルなのではないでしょうか」（前出・皇室担当記者）

愛子さまの大変珍しい“外ハネ”アレンジに、X上では絶賛の声が集まっている。

《おおっ！外ハネスタイル意外、とてもお似合いでいらっしゃる〜♡》

《愛子さま、外ハネスタイルめっちゃ似合ってて可愛い！》

《外巻の軽やかな躍動感》

ご観戦中には「ファインプレーが出ると流れが変わりますね」と専門的な話もされていたという野球好きの愛子さま。天皇陛下とご一緒に、楽しい日曜日を過ごされたことだろう。