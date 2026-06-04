’99年の結成から26年半――。5月31日、嵐が東京ドームで最後となるツアーの千秋楽を迎え、その歴史に幕を閉じた。

’20年末のグループ活動休止以降、メンバー間での話し合いを重ねて正式に“活動終了”を決断した彼らが、ファンへの感謝を込めて敢行した最後のステージは大盛況のうちに終了。ライブ配信も含め、日本中が国民的アイドルグループの最後を見届けた。

メンバーは今後それぞれ個人の活動を続けていくことになるが、いま改めて熱い視線が注がれているのが、松本潤（42）の“プライベート”の動向だ。

というのも、グループが大きな区切りを迎えたことで、Xでは長年くすぶり続けている”あの女優”とのゴールインを期待する声が相次いでいるのだ。

《松潤と井上真央が花男ファイナルから18年経った今も2人とも独身を貫いているのは、つまりそうゆうことだよね？？》

《嵐も区切りが付いたことやしあとは松潤が井上真央との結婚発表してくれるのを待つのみ》

《嵐も解散したし松本潤と井上真央は結婚するんやろな》

《割とリアルに松潤はアイドル辞めるまで結婚しないと思ってたから、もうそろなんすかね》

松本との結婚が現実味を帯びたのではと囁かれているのが、’05年に放送された大ヒットドラマ『花より男子』（TBS系）シリーズで共演して、主人公・牧野つくしを演じ、劇中では松本演じる道明寺司と結ばれた女優の井上真央（39）だ。

「’14年に『FRIDAY』で松本さんと井上さんの焼き肉店密会が報じられて以降、何度も“結婚間近”と伝えられてきましたが、決定的な2ショットや同棲などの写真はなく、本当に交際しているのか定かではないのが現実です。それでもこれだけ交際を信じる声が多いのは、やはり『花男』での恋人役のイメージが強烈だったからでしょう。それゆえにかつては、松本さんの出演番組で『花男』の映像を流す際は、熱愛説を想起させるような井上さんとの共演シーンはNGとされていました。

ところが、’24年の『さんまのまんま』（フジテレビ系）で井上さん本人が『ネットでは何回も結婚しかけてるんですけど、なにもないんですよ』と、松本さんの名前こそ出していませんが関係をキッパリ否定。さらに、昨年7月に松本さんが出演したバラエティ番組では、2人が抱き合う『花男』の名シーンが放送されファンを驚かせました。

こうした“タブー”が解禁された流れがあり、嵐も活動を終了したことで”ついに結婚が現実になるのでは？”との期待も高まっていますが、実際のところは完全に関係がなくなったからこそ、井上さんも堂々と否定できたり、映像での”共演”も解禁されたのではないでしょうか」（芸能関係者）

実際、本誌は井上が30歳を迎えた’17年に井上本人を直撃取材した際も、松本との結婚や、それに伴う引退の可能性について聞いたところ、井上は「いやいや、全然全然！」「まったくないですよ。はい（笑）」とキッパリ否定。

’16年末発売の『週刊文春』による、松本と別のタレント女性との4年間の交際報道によって”井上が落ち込んでいる”との報道についても、「アハハ、なんですか、それは（笑）。本当にみなさんの妄想が激しいので、びっくりしちゃいます」と、井上は明るく笑い飛ばしていた。

『花男』の”理想のカップル”が生み出した、あまりにも長すぎた結婚説。しかし、現実には2人がゴールインする可能性はどうやら低そうだ。