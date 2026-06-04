2026年度補正予算案は、3日審議入りしたばかりなのに、衆参の予算委員会はわずか1日ずつ。5日に異例のスピード成立の見通しというフザケぶりだ。

【もっと読む】日本は「円安・ナフサ高・代替調達高」の三重苦…6〜8月で5000品目超「値上げラッシュの夏」が庶民を襲う

一般会計の歳出総額は3兆1135億円。財源は全額、赤字国債で賄う。3日の衆参本会議で答弁に立った高市首相と財政演説をした片山財務相がしきりに強調していたのが、長期金利上昇を招く財政悪化懸念に対する“安心感”アピールだった。

＜前年度分の特例公債のうち、今後6月までの発行が予定されている3兆円分については、税収・税外収入・歳出不用の見込みを踏まえると、実際には発行せずに済む見込みが立っております。国債発行予定額全体の中で調整を行うことで、市中への発行総額は増やさずに対応できるため、国債マーケットに影響を与えることなく、実行可能と考えております＞

このカラクリは、昨年度の発行予定分ながら税収の上振れで発行不要となった分を補正予算に充てるため、市中に出回る国債は増えない、という理屈だが、減るはずの発行額が減らず、追加発行する事実は変わらない。

だから、必死にアピールしてもマーケットは疑心暗鬼で、金融関係者からは「赤字国債でまかなう構図は変わらない」「マーケットには見透かされている」などの厳しい声が聞こえてくる。エコノミストの田代秀敏氏（テラ・ネクサスCEO）もこう言う。

「見苦しい言い訳です。経営破綻しかかったダイエーが最後の数年、『会計上は黒字でした』などと言っていたことを思い出しました。巨額の政府債務を減らすわけではありませんからね。これまでも高市首相は『政府債務残高の対GDP比は下がっている』などさまざまな表現で取り繕ってきていますが、言い訳すればするほどマーケットの不信感を買う典型例です。株式市場が歴史的な大相場になっているのに、なぜ円安が止まらないのかといえば、日本からキャピタルフライト（資本逃避）が起きているから。積極財政路線が続く限り、長期金利は上がる（国債価格は下落）。これがどこまで行くのか、国債がいよいよ暴落するのか。そうした局面なのは何も変わっていません」

先月18日に2.8％に達した長期金利（新発10年国債）は、いったん2.5％台となったものの、3日の終値は2.64％。再び上昇基調だ。高市・片山コンビがどんなに言い訳しても、安心材料にはなっていない。

◇ ◇ ◇

高市政権のデタラメ政策で苦しむのはいつだって庶民だ。関連記事【もっと読む】『日本は「円安・ナフサ高・代替調達高」の三重苦…6〜8月で5000品目超「値上げラッシュの夏」が庶民を襲う』で詳しく報じている。