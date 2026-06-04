パラマウントが、女優フローレンス・ピュー主演の新作「ミッドナイト・ライブラリー」の権利をカンヌ国際映画祭有数の大型契約として獲得した。



【写真】一発勝負！フローレンス・ピュー 決意の丸刈り

マット・ヘイグ氏のベストセラー小説を原作に「LION／ライオン ～25年目のただいま～」のガース・デイヴィス氏が監督を務め、権利料は3000万ドル超(約43億円)と報じられている。



本作は「人生へのラブレター」と称され、フローレンスは生と死の狭間にある図書館で、自分が選び得た別の人生を体験する女性ノラ・シードを演じる。ヘイグ氏は製作総指揮として参加し、2027年初頭の撮影開始を予定している。



ネットフリックスによるフローレンス主演のリミテッドシリーズ「エデンの東」の監督も務めているデイヴィス氏は以前、「フローレンス・ピューと『ミッドナイト・ライブラリー』で再びタッグを組めることに、これ以上ないほど興奮しています。彼女の温かさと才能は魔法のようですし、マットの象徴的な小説に取り組む中で、きっと特別なものを作れると確信しています。この物語は私たち双方の心を動かすものであり、あらゆる可能性と複雑さを抱えた人生への賛歌です」と語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）