「小池さんで何とか“二匹目のドジョウ”を……というのが制作サイドの本音でしょうね」（スポーツ紙芸能担当記者）

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フジテレビ火曜夜9時枠で7月7日から始まる小池栄子（45＝写真）主演の連ドラ「さよならノワール」の話だ。

「2024年の10月改編で金9ドラマ枠が火9に移動。『ノワール』で8作目になりますが、そのうち7作が警察ドラマで、現在放送中の『夫婦別姓刑事』をはじめ、これと言ったヒット作がないどころか、不発続きです」（元テレビ誌編集長）

「ノワール」は元暴力団対策係の刑事だった主人公を小池が、心理学の知識には長けているが対人コミュニケーションは苦手な心理学者を北香那（28）が演じる《警察ヒューマンドラマ》（公式サイトから）だ。

「フジ＋小池さんと言えば、24年7月期の連ドラ『新宿野戦病院』で話題になった“成功体験”がありますからね。あの時の小池さんは叩き上げの元軍医役、今回は叩き上げの元マル暴刑事役。“姉御肌のカッコイイ女”が似合って、女性の支持率も高い小池さん主演ドラマで不発続きの火9枠をテコ入れしたい。そんな制作サイドの“願い”が透けて見えるようです」（前出のスポーツ紙芸能担当記者）

「新宿野戦病院」の脚本はクドカン、そして「ノワール」は井上由美子氏と、“勝負がかり”なのが見て取れる。

「井上さんは03年の『白い巨塔』や14年の『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』をはじめ、フジでも数々のヒット作を飛ばしているベテランで、25年は『愛の、がっこう。』も話題に。『緊急取調室』シリーズ（テレビ朝日）など警察モノもお手の物。『ノワール』は、その井上さんのオリジナルドラマ、つまり制作サイドとすれば、『井上先生のお力で何とかお願いします！』というわけです」（前出の元テレビ誌編集者）

小池のバディー役となる北は、コメディーからシリアス、クセ強な役まで何でもこなす実力派として一目置かれる“カメレオン女優”だ。

「演出の河毛俊作さんは、09年の『救命病棟24時』などフジの人気ドラマを手がけ、小池さんとは『新宿野戦病院』でタッグを組んでいる。これまた超ベテランです。大きく外す可能性が低い盤石の布陣で、後は小池さん人気に託した格好ですね」（ドラマ制作会社関係者）

フジ火9枠は春の「夫婦別姓刑事」も、同じ火9のテレ朝「リボーン〜最後のヒーロー〜」の後塵を拝していて、「ずっとやられっぱなしです。そろそろ一矢報いないと、枠の存続自体も危うい」（前出のドラマ制作会社関係者）。

とはいえ、今度の「ノワール」の相手は、今田美桜（29）のNHK朝ドラ後初の主演連ドラ「クロスロード〜救命救急の約束〜」と手ごわい。小池にとっても正念場か。

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小池栄子の活躍は夫の支え合ってのもののようだ。関連記事【もっと読む】『小池栄子のドラマ大躍進を支える“元格闘家”夫の存在…過去にはフルボッコ動画流出や3億円借金報道も』…では、元格闘家で夫の坂田亘の“内助の功”について伝えている。