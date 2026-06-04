伝統の賞レース『ABCお笑いグランプリ』準決勝進出40組、YouTube生配信で解禁へ 松井ケムリが発表役
ABCテレビ伝統のお笑い賞レース『第47回ABCお笑いグランプリ2026』の準決勝進出者が、8日午後7時頃からのYouTube生配信で発表されることが決まった。発表役は、昨年に引き続き令和ロマンの松井ケムリが務める。
【画像】若手芸人583組がエントリー…『第47回ABCお笑いグランプリ2026』ロゴ
『ABCお笑いグランプリ』は、ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星など、現在のお笑い界をけん引するレジェンドたちが、芸人人生の大きな通過点として参戦・制覇してきた。
出場資格は“デビュー10年以内”の若手芸人。なんでもありの“お笑い異種格闘技”で、全国の若手芸人がしのぎを削る。年末の『M‐1グランプリ』を見据えるだけでなく、漫才、コント、ピン芸など、若手芸人日本一を決める大会となっている。
今回は583組がエントリー。40組が6月16日の準決勝へ進出する。昨年の発表生配信では、準決勝に勝ち上がる芸人がその場で明かされるという緊張感が漂う中、ケムリによる愛あるツッコミと抜群のトークスキルがさく裂。公式発表らしからぬ、どこか「ゆるっとした心地よい空気感」で話題となった。
【画像】若手芸人583組がエントリー…『第47回ABCお笑いグランプリ2026』ロゴ
『ABCお笑いグランプリ』は、ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星など、現在のお笑い界をけん引するレジェンドたちが、芸人人生の大きな通過点として参戦・制覇してきた。
今回は583組がエントリー。40組が6月16日の準決勝へ進出する。昨年の発表生配信では、準決勝に勝ち上がる芸人がその場で明かされるという緊張感が漂う中、ケムリによる愛あるツッコミと抜群のトークスキルがさく裂。公式発表らしからぬ、どこか「ゆるっとした心地よい空気感」で話題となった。