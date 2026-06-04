シングルマザーでプロフィギュアスケーターの安藤美姫（38）が、13歳長女の父親について言及した。

【映像】長女・愛陽葵さんの顔出し親子ショット

安藤は2013年4月、未婚のまま長女・愛陽葵さんを出産していた。

2020年8月に更新したInstagramでは、日本テレビ系のバラエティー番組『有吉ゼミ』で、愛陽葵さんとテレビ初共演を果たしたことを報告。貴重な顔出しショットも公開しており、「ママに似て美人さん」「目元がそっくりですね」などの反響が寄せられていた。

安藤美姫、長女の父親について言及

2026年6月2日は日本テレビ系のバラエティー番組『上田と女がDEEPに吠える夜』に出演。

「シングルマザー」をテーマにしたこの日の放送で安藤は、「お父さんの話はどこかのターニングポイントで出てくるんですけど娘が1歳になる前にパパがいない環境で育ったので、あまり彼女の中でも記憶がないと思うんですよね。そこは隠すことではないと思っているので、小さい頃から理由を話して、写真を見せたりとか、『会いたかったら多分、生きてるから探してあげるよ』って」

「子どもが会いたくても親が会わせないご家庭もあるじゃないですか、私はそれをしたくなくて。籍を入れなかったのは私たち大人の事情なので、子どもの選択肢に合わせる」と、長女との向き合い方や父親の存在について明かした。（『ABEMA NEWS』より）