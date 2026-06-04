バレー元日本代表の佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたことを受け、男子日本代表のキャプテン・石川祐希とロラン・ティリ監督が４日、日本協会を通じてコメントを発表した。

「男子日本代表 今シーズンの活動へ向けて」と題した声明で、石川は「日本代表チームの関係者が逮捕される事案が発生し、キャプテンとして非常に重く受け止めております。私たち選手一同、この事実を重く受け止め、日本代表としての責任と自覚を改めて胸に刻み、強化活動をさせていただきます」と決意を表明。

「今シーズンは２０２６男子アジア選手権大会で優勝し、ロサンゼルス２０２８オリンピックの出場権を獲得するという目標へ、謙虚に向き合わなければなりません」とし、「今シーズンはアジア選手権で優勝すること、そしてもう一度皆さんに応援していただけるチームを改めて作っていきます。決して簡単な道のりではありませんが、チーム全員で目標達成に向けて日々の練習から全力で取り組み、皆さんの前で出場権を獲得する姿をお見せしたいと思います。ネーションズリーグの第３週とアジア選手権は日本開催なので、たくさんの方のご声援を力に共に勝利できることを楽しみにしています」と誓った。

ロラン監督は「まず初めに、このたび日本代表チームの関係者が逮捕される事案が発生したことは誠に遺憾です。我々は代表活動でファンの皆様にご理解をいただけるように強化の歩みを進めて参ります」とコメント。

「今シーズンは非常に過密なスケジュールとなりますが、最大の目標は、ロサンゼルス２０２８オリンピック出場権獲得へ繋（つな）がる２０２６男子アジア選手権大会で優勝し、金メダルを獲得することです。アジア選手権をこの夏の日本代表にとって最も重要な大会として位置づけています。また、ネーションズリーグは世界ランキングを維持、向上させる上で非常に重要な大会であり、アジア選手権へ向けた準備の場としても大きな意味を持っています。ネーションズリーグでは表彰台を目標に戦います。さらに、夏の締めくくりとなる第２０回アジア競技大会（２０２６／愛知・名古屋）でも、最高のチームで金メダル獲得を目指します」と目標を掲げ、「今年は年齢ではなく、パフォーマンスを最も重要な基準として選考を行いました。安定感と突出した力を兼ね備えた選手たちとともに、この夏の挑戦に全力で臨みます」と意気込みを示した。

男子日本代表チームは５月１１日（月）から今シーズンの活動を開始。１０日からは中国でネーションズリーグの第１週が開催される。