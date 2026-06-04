【モンテレイ（メキシコ）＝細田一歩】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表が３日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿をスタートした。

容赦ない日差しとじめっとした空気が漂うピッチで、軽快な動きを見せたのが堂安（フランクフルト）だ。

３方にゴールを置き、３チームでゴールを奪い合う練習。長距離移動で前日に現地入りした状況で、鋭く中へ切り込んだ。欧州での過酷なシーズンを終えて疲労が色濃い選手もいる中、「自分はコンディションが上がっている」と心強い。

Ｗ杯初出場だった前回大会は、途中出場で流れを変える役割を果たし、ドイツ、スペインから金星を挙げる立役者となった。最高峰の舞台で勝つ喜びを知り、そこからの４年間は守備でのハードワークにも注力。攻守に貢献できるチームプレーヤーとして成長している。

今季はクラブでリーグ戦３１試合に出場。後半戦はベンチスタートの時期もあったが、最終盤にはスタメンの座を奪い返した。２度目となるＷ杯にはエースナンバーの背番号１０をつけて臨む。

「堂安律という存在を存分に表現できる大会にしたい」と強い決意を持ちつつ、調整段階で空回りし、ケガをしては元も子もないと心得ている。「僕と長友さんは気持ちを抑える方がいいかな」と陽気なベテランをいじりつつ、笑顔でグラウンドを後にした。

遠藤は別メニュー

３日に始まったサッカー日本代表の事前合宿で、主将の遠藤（リバプール）は全体練習に参加せず、ホテルでの別メニューで調整した。５月３１日のアイスランドとの壮行試合で先発したが、脚の違和感で途中交代していた。