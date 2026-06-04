最近の大谷翔平（31=ドジャース）の安打量産のペースは凄まじい。

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日本時間3日のダイヤモンドバックス戦は4打数2安打2打点1敬遠で勝利に貢献。これで3戦連続マルチ安打。ここ5試合は計22打数11安打と打ちまくり、打率.293までアップした。

きょう4日の同カードは今季10度目の先発。投打で同時出場した。

大谷は本来、投打同時出場が理想、先発してなおかつ打席にも立ちたいと考えている。にもかかわらず、4月29日から3試合続けて投打同時出場を召し上げられた大きな理由は、同時期の打撃不振。打率.233まで落ち込んだ。

1番打者は攻撃の起点だ。何より出塁が重要なのに、例年のペースで本塁打を量産しなくなったばかりか、安打すら打てなくなった。首脳陣にはそれもこれも二刀流による疲労と判断された。

先発した前回と前々回（5月21、28日）はいずれも初回に本塁打を放った。きょうで3戦連続投打同時出場になる。「ショウヘイは非常に状態がいい」とは3日の試合後のロバーツ監督だが、「状態が下がろうものなら、再び先発時は投手専念になりかねない。そんな危機感が大谷にはあるのではないか」と、特派員のひとりはこう続ける。

「確かに安打は量産していますけど、最近は最初から一発でなくヒット狙いのスイングも目立つ。本人は本塁打について『打球が上がるようになれば……』と言ってますが、とりあえず率を残し続けることで投打同時出場を続けたいのですよ。大谷はメジャーで唯一無二の二刀流選手ということへのこだわりが強いですからね。ネックになるとすれば疲労ですが、休日前の投打同時出場や中6日に固定されているローテなど、首脳陣は大谷のコンディションに最大限配慮しています」

本塁打以上に安打を優先しているとすれば、初の首位打者のタイトルも視界に入ってくるのではないか。

2度目の右肘手術明けで打者専念だった24年は54本塁打、130打点で2冠を獲得。打率.310は首位のアラエス（現ジャイアンツ）と4厘差の2位と惜しくも三冠王は逃したものの、大谷は率も残せるのだ。

今季はロボット審判の導入で、ストライクゾーンが狭くなった分、打者有利といわれる。

打率.293の大谷は現時点でリーグ11位

シュワーバー（フィリーズ）が22本塁打、アルバレス（アストロズ）が21本塁打と、やたら一発は量産されているとはいえ、今季、打率で抜けた選手はいない。

3日現在、ナ・リーグの打率トップはロペス（マーリンズ）の.335。2位はマーシュ（フィリーズ）の.332。3位はアラエスの.323。3割をクリアしている選手は9人しかいない。.293の大谷は現時点でリーグ11位につけている。レギュラーシーズンが残り4カ月であることを考えれば、逆転できない数字ではない。

大谷は今季、投手として絶好調だ。開幕から9試合に登板して5勝2敗。5回3安打無失点だった5月21日のパドレス戦以外の8試合は、すべて6回以上を自責点3以内に抑えるクオリティースタート。ここまでの投球回数は55イニングで規定に達していないものの、防御率0.82はメジャーの先発の中で頭一つ抜けた数字だ。

エンゼルス時代の22年は、これまでで唯一規定投球回数をクリアする166回を投げて15勝9敗、防御率2.33。ア・リーグのサイ・ヤング賞投票で4位に入った。今季は当時を上回る投球内容が続いているだけに、初の勲章も視野に入ってくる。

MLB公式ホームページは3日、今季MVPの第2回模擬投票の結果を発表。大谷は第1回に続いてダントツだった。

投票は同サイトの専門家35人が行い、大谷は1位票30を獲得した。

「今シーズンは投手としてこれまで以上のレベルに到達して、55イニングで防御率0.82、61奪三振をマークしている。5月中旬に打者として2試合休養した後は16試合で打率.410と好調だ」「二刀流の成功が続く限り、4年連続5度目のMVP獲得を止めるのは至難の業だろう」

と、同サイトは報じている。

4年連続5度目のMVPだけでもとてつもないことだが、サイ・ヤング賞と首位打者の同時受賞となればもちろん史上初の快挙になる。

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そんな大谷をスポンサードする企業もウハウハだろう。伊藤園のマーケティング担当者に尋ねると、販促面の意外なメリットまで教えてくれた。●関連記事 【もっと読む】伊藤園マーケティング担当者が明かす“大谷効果” では、それらについて詳しく報じている。