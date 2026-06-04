木下博勝氏、妻・ジャガー横田との“密着”ショット公開 息子も顔出し「甘えるジャガーさんほんとに可愛く」「仲良しご家族のお写真にほっこり」
プロレスラーでタレント・ジャガー横田（64）の夫で、医師の木下博勝氏（58）が4日、自身のインスタグラムを更新。ジャガーら家族との写真を公開した。
【写真】「甘えるジャガーさんほんとに可愛い」密着ショットを披露したジャガー横田＆木下博勝氏※2、3枚目
木下氏は「JJが美容室に行って来ました。少しスッキリして良い感じ、と僕は思ったのですが、ジャガーさんは気が付かない？笑」と投稿。「写真も、階段になろう！意味あるのかな？と言いながら一枚。JJが実家に戻ると、ワイワイして楽しい、と言いました。アメリカにいると、隣のフィルと2人で生活している様な感じと。親とのコミュニケーションを大事にしてくれるのは、親としてはとても嬉しいです」とつづった。
続けて「孤独は、気持ちだけの問題ではない 孤独というと、心の問題だけだと思われがちです。しかし最近の研究では、社会的孤立や孤独が、死亡リスクや心血管疾患のリスクと関連することが示されています」とし「これは『寂しい人が弱い』という話ではありません。人と会わない。会話が減る。外出が減る。生活リズムが崩れる。こうした積み重ねが、体にも影響する可能性があります。医師として思うのは、健康診断の数字だけでなく、その人が誰と話しているか、どう暮らしているかも大切だということです。人とのつながりは、薬では処方できない健康資源です」と結んだ。
写真では、長男の“JJ”こと木下大維志さんやジャガーとの3ショットを公開。ジャガーが木下氏の腕に“密着”する仲良しショットも披露した。
この投稿には「木下先生に甘えるジャガーさんほんとに可愛く愛くるしい」「仲良しご家族のお写真にほっこり」などの反響が寄せられている。
【写真】「甘えるジャガーさんほんとに可愛い」密着ショットを披露したジャガー横田＆木下博勝氏※2、3枚目
木下氏は「JJが美容室に行って来ました。少しスッキリして良い感じ、と僕は思ったのですが、ジャガーさんは気が付かない？笑」と投稿。「写真も、階段になろう！意味あるのかな？と言いながら一枚。JJが実家に戻ると、ワイワイして楽しい、と言いました。アメリカにいると、隣のフィルと2人で生活している様な感じと。親とのコミュニケーションを大事にしてくれるのは、親としてはとても嬉しいです」とつづった。
写真では、長男の“JJ”こと木下大維志さんやジャガーとの3ショットを公開。ジャガーが木下氏の腕に“密着”する仲良しショットも披露した。
この投稿には「木下先生に甘えるジャガーさんほんとに可愛く愛くるしい」「仲良しご家族のお写真にほっこり」などの反響が寄せられている。