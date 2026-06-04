◇ナ・リーグ ドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月3日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で内野安打を放ち、7試合連続安打をマークした。

初回の第1打席、相手先発・ギャレンに対し1ボール1ストライクからの3球目、高め直球を強振。打球速度107・8マイル（約173・5キロ）の強烈な打球が二塁手・バルガスのグラブを弾き、その間に一塁に到達した。ただ、後続が倒れ先制点には結び付かなかった。

前日2日（同3日）のダイヤモンドバックス戦は二塁打、三塁打と長打2本を放ち、4打数2安打で3試合連続マルチ安打をマークした。

登板した試合では同20日（同21日）のパドレス戦、27日（同28日）のロッキーズ戦で本塁打を放っており、3登板連続となる11号にも期待がかかる。

この日の試合前、ロバーツ監督は「今日は投打両面で全力を出し切って、明日は休養日にできると考えている」と二刀流でフル回転してもらい、4日（同5日）は休養を与える方針を明かしている。