お笑いコンビ、見取り図のリリー（41）が3日深夜放送のTBSラジオ「スタンド・バイ・見取り図」（水曜深夜0時）に出演。「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー今川菜緒（29）との結婚発表の反響を明かした。

前週の同番組内で、今川との結婚を発表。理由については「男の責任ですね。週刊誌出て結構迷惑かけたんで」などと語っていた。

相方の盛山晋太郎から結婚の反響を聞かれたリリーは「正直いいですか、ネットニュース1つも見てないです」と明かした。「だって面倒くさいやん。Aという事象に対して、何でも言えるわけ。見たらキリねーから」と語った。

祝福については「あと思ったのが、めっちゃLINEって知らん人おるよな。これ誰？ っていうのばっかやった。絵文字は返したけど。それ思い知ったな。こんな俺って知らない人入ってるんやと。ローマ字でSHIHOとか。あれ困ったな」と語った。

お相手の今川は愛知県名古屋市出身。同志社大時代にミスコン準グランプリにも輝いた美貌の持ち主で、19年に岡山放送に入社。岡山県出身のリリーとは同局番組での共演をきっかけに親交を深め、交際に至っていた。

リリーはクールな見た目とおとこ気あふれる性格で、芸人界屈指のモテ男としても知られる。交際発覚後に出演した番組などでは結婚についてはぐらかすこともあった。見取り図は「M−1グランプリ」で18年から3年連続決勝進出を果たすなどし、人気コンビに。