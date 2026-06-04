モータースポーツの知見を生かした「究極のGRカローラ」に興味津々！

トヨタのモータースポーツ部門であるGAZOO Racing（カズーレーシング：以下、GR）は2026年6月2日、「GRMNカローラ」を世界初公開しました。

GRが“究極のGRカローラ”だという新たな4WDスポーツモデルに対し、SNSなどでは早くも多くの声が集まっています。

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「カローラ」シリーズは、1966年の誕生以来、世界累計5700万台を超える販売を記録するなど、およそ60年にわたってトヨタを代表するグローバルモデルとして常に支持されてきました。

モータースポーツでの活躍も目覚ましく、走りの性能の面でも常に注目されているモデルです。

そんななか、モリゾウことマスタードライバー豊田章男・現トヨタ会長の「お客様をとりこにするカローラを取り戻したい」との強い思いをもとに2022年に発表されたのが、現行カローラの5ドアハッチバック「カローラスポーツ」をベースにした「GRカローラ」でした。

最高出力304ps（224kW）・最大トルク370Nmを発揮する高性能な1.6リッター直列3気筒インタークーラーターボエンジンと、スポーツ4WDシステム「GR-FOUR」をワイドボディ化された専用の高剛性シャシに搭載し、5ドア・5人乗りの利便性をそのままに走る楽しさを高次元でかなえました。

その後もGRカローラは最大トルクを400Nmまでアップし、性能向上に見合った操縦性を高めるなど、常に改良を図りながら進化を続けています。

今回世界初公開された新型GRMNカローラは、そんな同モデルをさらに徹底的に磨き上げた“究極のGRカローラ”だといいます。

「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を掲げるGRが、マスタードライバーのモリゾウの原点である世界一過酷なドイツのサーキットコース「ニュルブルクリンク（ニュル）」を、ドライバーが安心して全開で走り切れることを目指して開発されました。

ニュルでの度重なるテストを通し、4WD制御を最適化。「スーパー耐久」シリーズへの競技参戦とニュルでのテストによって鍛えた専用のカーボン製エアロパーツや専用サスペンション、ワイド化された245／40ZR18サイズのミシュラン製ハイグリップタイヤ「Pilot Sport Cup 2」などを採用しました。

またエンジントルクを＋15Nmの最大415Nmまでアップし、さらなる野性味を追求したほか、レースでの使用を経て開発された専用フルバケットシートをはじめ、植毛インストルメントパネルなどを装備し、より運転に集中できるコクピットとしています。

さらに、リアシートも撤去した定員2名の割り切った仕様とし、ベース車比で約30kg減の徹底した軽量化も図られました。

新型GRMNカローラは、日本、北米、豪州を中心に台数限定で販売される計画で、日本国内においては2026年秋頃からスマートフォン向けアプリを通して商談に関する申し込み受け付けを開始し、2027年内に発売する予定としています。

なおGRでは、2シーター・6速MTのGRMNカローラに加え、GR-DAT（スポーツ8速オートマチックトランスミッション）搭載の5人乗り仕様「MORIZO RR」も開発中だといいますが、こちらの発売時期は未定とのことです。

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そんな新たな4WDスポーツモデルに対し、SNSなどでは早くも様々な反響が寄せられています。

多かったのは「エアロがエグい」「2シーター！ 振り切り過ぎてて凄い」「ホントに市販車？」「これってもはやレースカーそのものなんじゃないの？」など、本気の仕様に激しい衝撃を受けたというコメントの数々でした。

また「一度サーキットで走ってみたいものだ」「乗りこなせるのだろうか」など、“究極”の走行性能に興味を示す意見も散見されます。

さらに「いくらになるんだろう」「凄まじい値段になりそう」など、現在568万円（消費税込・6速MT）の販売価格がどこまで跳ね上がるのかを気にする声も見られました。

詳細な仕様や価格などについては正式発表時までに明らかにされるとみられ、今後の展開からも目が離せそうにありません。