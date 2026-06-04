日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は４日、国内の出生率が過去最低を更新したことを報じた。

番組では厚労省によると女性が生涯に産む子どもの数を示す「合計特殊出生率」で２０２５年は前年より０・０１ポイント下がり、１・１４だったことを紹介。また人口の長期的維持に必要とされる人口置換水準は２・０７とされ、これを大幅に下回ったと伝えた。

昨年の出生数は６７万１２４６人で前年より１万４９３７人減り、１０年連続で減少中という。一方、婚姻件数は２年連続で増加。厚労省は「婚姻数と出生率は一定の関係があると考えられるので注視していく」としていることも紹介した。

ＭＣの山里亮太は「ずっと少子化対策といってやっているのに減少し続けるということは、やっている対策が間違っているという答えが出ているわけですよね」とキッパリ。「だから過去にやってきたことがなぜ間違っているのか、このままじゃダメだということをデータとして分析してやっていかなきゃいけない」と苦言を呈した。

また「街の人によく聞くのですが、みんなやっぱりお金なんですね。だから手取りさえ増えれば大きく変わるので、その点でもいろんなところが協力してやっていかないと、これは国難ですから早く動いてほしいなと思います」と私見を続けた。