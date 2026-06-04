　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.22　5.92　6.36　6.40
1MO　7.33　5.18　6.36　6.30
3MO　7.82　5.42　6.74　6.54
6MO　8.25　5.73　7.18　6.91
9MO　8.44　5.98　7.51　7.12
1YR　8.62　6.38　7.87　7.34

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.26　8.10　7.37
1MO　6.83　7.71　6.52
3MO　7.34　8.08　6.63
6MO　7.95　8.60　6.90
9MO　8.28　8.90　7.08
1YR　8.56　9.15　7.31
東京時間10:05現在　参考値

ドル円１週間物は５％を割り込むような一時の低水準と比べて高くなっているが、水準的にはかなり落ち着いている。