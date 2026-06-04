通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.22 5.92 6.36 6.40
1MO 7.33 5.18 6.36 6.30
3MO 7.82 5.42 6.74 6.54
6MO 8.25 5.73 7.18 6.91
9MO 8.44 5.98 7.51 7.12
1YR 8.62 6.38 7.87 7.34
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.26 8.10 7.37
1MO 6.83 7.71 6.52
3MO 7.34 8.08 6.63
6MO 7.95 8.60 6.90
9MO 8.28 8.90 7.08
1YR 8.56 9.15 7.31
東京時間10:05現在 参考値
ドル円１週間物は５％を割り込むような一時の低水準と比べて高くなっているが、水準的にはかなり落ち着いている。
1WK 7.22 5.92 6.36 6.40
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3MO 7.82 5.42 6.74 6.54
6MO 8.25 5.73 7.18 6.91
9MO 8.44 5.98 7.51 7.12
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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6MO 7.95 8.60 6.90
9MO 8.28 8.90 7.08
1YR 8.56 9.15 7.31
東京時間10:05現在 参考値
ドル円１週間物は５％を割り込むような一時の低水準と比べて高くなっているが、水準的にはかなり落ち着いている。