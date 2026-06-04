４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円９１銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安で推移している。



３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円０７銭前後と前日に比べ１５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢の先行き不透明感に加え、強い米経済指標を手掛かりに一時１６０円０９銭まで上伸した。



この日の東京市場のドル円相場は、日本の通貨当局による介入警戒感から午前７時５０分すぎに１５９円８３銭まで伸び悩む場面があった。また、トランプ米大統領がイランとの協議に関して早ければ今週末に進展する可能性を示唆していることや、米国務省が「イスラエルとレバノンが停戦で合意した」と発表したことで、いったん「有事のドル買い」を巻き戻す動きが出た面もあったようだ。その後はやや持ち直したものの、日経平均株価の大幅安で安全通貨とされる円が買われやすいこともあり上値は重い。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６０６ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８５円６０銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS