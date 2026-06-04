「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１０時現在で、メディアリンクス<6659.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



４日の東京市場で、メディアＬは反発。全体相場が軟調地合いとなるなか、低位材料株を物色する動きとなっているようだ。同社は５月２１日に、ＮＴＴ<9432.T>傘下のＮＴＴスマートコネクトとの業務提携に基づき、大容量光ネットワーク「ＩＷＡＮ」を用いたメディア伝送の接続試験を実施したと発表。これをきっかけに株価が動意づき、値動きの良さが買い予想数上昇につながっているようだ。



同社は今回の結果を受け、放送局や制作会社、コンテンツプロバイダーに対し、ＩＷＡＮを利用した信頼性の高い帯域確保型素材伝送ソリューションの提案を加速させる構え。将来的には多系統のメディア信号や大容量データの安定伝送を追求し、次世代ネットワーク「ＩＯＷＮ」の活用も視野に入れた高度な映像制作インフラの構築を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS