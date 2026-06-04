1953年、青森県で一家7人が惨殺される「新和村一家7人殺害事件」が起きた。犯人は実家を追われ、極貧生活を送っていた24歳の三男。

のちに都市伝説「杉沢村伝説」のモデルとなった凶悪事件はなぜ起きたのか？ 鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

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貧しい村で生まれた三男が⋯

1953年（昭和28年）12月12日、青森県中津軽郡新和村（現・弘前市）でリンゴ園を営む一家7人が皆殺しに遭った。

犯人は一家の三男で、父や長兄から冷淡な扱いを受けたのが動機だったが、裁判では犯行時、心神喪失状態だったと認定され、殺人については無罪判決が下った。本件は地元紙『陸奥新報』により「青森県史上最も凶悪な殺人事件」と報じられ、津軽地方に残る封建制や次男・三男問題、戦後の道徳低下など多くの社会問題が浮き彫りとなった。

後に大事件を起こす水木鉄次は1929年（昭和4年）、8人兄弟の三男として、岩木山の裾野にある新和村の小友集落で生まれた。

同集落はリンゴ栽培が盛んな青森県でも屈指の豊かな農村で、事件当時の人口は数百人（約300戸）。もっとも、集落内の貧富の格差も激しく、村の8割は極めて裕福だった一方、残る2割は極度の貧困に苛まれていた。

さらには、金持ちの家でも、当時の小友は新民法で「家族平等の原則」が導入されて以降も、家の財産は全て長男が継ぐ封建的な習慣が残っており、次男や三男、女性は蚊帳の外というのも当たり前の状況だった。

酒癖が悪く、愛人に溺れた父親

鉄次の父福三郎は1.3ヘクタールのリンゴ園と0.7ヘクタールの水田を所有、消防団長を務めたこともある村の顔役だった。が、根っからの吝嗇家で酒癖が悪く、外に愛人を持つなど家庭不和をもたらしていた。

そんな寒々しい空気が流れる家庭で鉄次は育ち、新和村立小友小学校（後の弘前市立小友小学校）を卒業してから1年ほど家業を手伝った後、他家に奉公に出たが、まもなく病を患い帰宅。自宅で農業に従事する傍ら、桶職人の見習いなどをしていた。

1951年11月、鉄次の母親が家を出て実家に戻る。彼女は17歳のとき、福三郎と結婚し子供を13人産んだが、夫は若いころから女遊びに夢中で、兵隊から帰って以降は仕事をせず、娘が嫁ぐときにも何の世話もしなかったばかりか、近所の未亡人と関係していたところを妻に目撃されると「おまえを焼き殺してやる」と脅したり、酒に酔っては火箸を持ったり、焼けた木を振り回して叩いたりしたこともあった。

妻はあまりの恐ろしさに、着の身着のまま長男や娘（鉄次の姉の1人）を抱いて、近所の家の軒下に筵を敷き朝まで過ごすなど耐えに耐えていたが、子供もみな成人したことで、34年の結婚生活に終止符を打つ決意を固めたようだ。

「毒殺しよう」

福三郎以外の全員がそれも当然と考えていた。暴力こそ振るわれなかったものの、子供はみな父親を憎悪し、その後、母親が起こした離婚訴訟で、家督を相続した長兄が「鉄次と一緒に父を毒殺しようとしたことがある」と証言したほどだった。

しかし、やがて父側に付いた長兄は家の財産（現在の貨幣価値で約1億円あったと言われる）を独占、次男や三男鉄次を忌み嫌い、家から出ていくよう迫る。

そして事件前年の1952年7月ごろ、次男と鉄次は父と長兄に布団・鍋・米一斗をもらい受けただけで実家を追い出され、以後、鉄次は集落の端にあった民家に間借りし、桶屋として細々と暮らすようになる。生活は日々の食べ物にも困る極貧だった。

ちなみに、次男はほどなく実家に呼び戻されたものの再び追い出され、1953年春ごろには実家裏の家屋に移されていた。また、鉄次の妹も長兄から虐待を受け、1953年秋には母の実家に引き取られたそうだ。

実家の物置小屋に忍び込み⋯

同年10月、間借りしていた民家を追い出された鉄次は親戚宅に間借りすべく頭を下げたものの断わられ、その家の物置小屋の庇を借り暮らし始める。小屋は極めて汚く、藁を敷いて雨露を凌いでも、強風や吹雪の夜には耐えられないほどの寒さが襲った。

炊事もできず、桶の修理の仕事で得た金ではろくに食事も摂れない。そんな極貧暮らしに苦しむ鉄次に対して、父親や長兄夫婦は援助の手を差し伸べることはなく、鉄次の彼らへの憤りは日に日に強くなっていく。

後の証言によれば、このころ鉄次は村の駐在巡査に「親の家から物を持ってきても罪になるか」「正当防衛とは何か」などと聞いていたそうだ。

同年12月12日午前1時ごろ、鉄次は味噌を盗もうと実家の物置小屋に忍び込む。実家には、彼に同情的だった祖母に食べ物をもらうため、2、3ヶ月に一度、密かに戻っていたが、このときは祖母にも内緒の行動だった。

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なぜ優しかった祖母の顔を粉々に⋯7人殺害の三男の「驚きのその後」とは。

〈《懲役は⋯》「リンゴ農園を継いで32歳で結婚」「地元の顔役に」家族7人を殺害したのになぜ⋯？ 【24歳・大量殺人犯】にくだされた『意外な判決』（昭和28年の事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））