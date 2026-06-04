没後約17年を経て、鮮烈なパフォーマンスはいまだ人々の記憶に刻まれる。 マイケルに人生を変えられたふたりが、彼の独自の才能を語り合った。

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西寺郷太（左）とTAKAHIRO 撮影＝石川啓次／文藝春秋

スーパースターが登場した衝撃

──世紀のスーパースター、マイケル・ジャクソンは何が凄かったのか？ 音楽とダンスの両面から彼の「特異点」について語っていただきます。まずは、おふたりのマイケル初体験をお聞かせください。

西寺郷太（以下、西寺） 小学校4年生、1983年の初夏です。マイケルが初めてムーンウォークをやった『モータウン25』のビデオが最初。「今夜はビート・イット」や「ビリー・ジーン」、特に12月に公開されたゾンビと踊る「スリラー」は小学校でも大流行しました。

TAKAHIRO（以下、上野） 私は世代が少し下なので、存在を知ったのは1999年、18歳でした。大きな白い幕に影が映し出されて「スムーズ・クリミナル」を踊るツアーのビデオです。初めて見た外国人歌手の映像でした。

──西寺さんは最初に聴いたときから「うわ、すげぇ」って感じだったんですか？

西寺 僕はもともと『ザ・ベストテン』などの歌番組に夢中で、80年代当時のアイドル歌謡曲が大好きな子供でした。田原俊彦さん、松田聖子さんとか。色んな音がイントロから華やかに始まって詰まっている“幕の内弁当”的な日本のヒット曲と違って、マイケルの「ビリー・ジーン」は、ドラムとベースだけで始まる無骨さに衝撃を受けました。

──同じ時代だとプリンスの「ビートに抱かれて」なんかも穴だらけのスカスカですよね。日本のポップスとは音楽の文法が全く違います。では、ダンサーである上野さんにとってのマイケルとなると……。

上野 やはりムーンウォークです。重力などないかのように地面を滑る動き！ 魔法の世界が現実に起きていることが衝撃的でした。ビデオを再生しては真似をしたものです。加えて言うならば、マイケルの踊りはもう一段階深いシルエットの世界を見せているとも感じました。究極の洗練とも呼ぶべきものです。マイケルはその先に新しいオリジナリティを生み出しているんです。

──私は世代的に後追いで、初めて見たのは「BAD」のMV、ソロとして初来日した頃です。「かっこいい」を通り越し、「なんだこれは？」という未知との遭遇状態でした。上野さんと同じで、見たことのないものを見てしまったという感覚です。そういうマイケルのオーラってどこから来てるんでしょうね。

上野 私が思うマイケルの凄さは、「青は藍より出でて藍より青し」という中国の諺に集約されます。どういうことかというと、彼はたくさんのジャンルの頂点をすべて踏破しました。しかしそれだけにとどまらず、多様なジャンルからの学習を繰り返して、先人たちを凌駕する新しいルートを作ってきた。そうした歴史の深さを背負っているんです。ムーンウォークならジェフリー・ダニエルだったり、ポッピンというジャンルならポッピン・タコ、ブガルー・シュリンプといった人たちから吸収していった。そうかと思えば、視野を変えてフレッド・アステアからミュージカルの原理を学んで注入した。さらにはソウルミュージックに戻ってジェイムス・ブラウンの足さばきや音楽性も取り入れるようになったという具合に。それが新しい見せ方、スタイルに結実したわけです。芸術から数学、科学に至るまであらゆる学問を追究して、独自の理論を生み出した学者のような存在だと言えるでしょうか。

──いうなれば、ポップス界のレオナルド・ダ・ヴィンチですね。

ポップスを極めたマイケル独自の方法論

西寺 その流れで行くと、クイーンとのエピソードが浮かびますね。マイケルは楽曲そのものに対しても同様の発想を持っていたんです。ジョン・ディーコンが黒人音楽に大きな影響を受けた「地獄へ道づれ」という曲を作ったときに、「ディスコ的過ぎる」とロジャー・テイラーやブライアン・メイは抵抗したそうなんですね。でも、マイケルが「絶対シングルカットしたほうがいいよ」と進言した結果、バンドにとってアメリカでの最大のヒットに。すると、その後にマイケルもクイーンの持つロックバンド的なシンプルさを逆輸入したような「ビリー・ジーン」や「スムーズ・クリミナル」を作る。先入観を除いてアイデアを交換しながら、面白いものを生み出す。人種や年代など様々な理由で分離してしまったジャンルのシナプスをつなげる。そうやってマイケルはあり得ないと思われていたことをあり得るようにしてきたんです。違う山だったものをミックスして真っ平らな更地にしたのは、マイケルの功績かと。

──なるほど。黒人と白人それぞれの表現や技術的なイディオムを融合させて、ひとつの分かりやすい形で示したものがマイケルの音楽であると。だからこそキング・オブ・ポップと呼ばれるんですね。西寺さんの言う「シナプスをつなげる」という作業は、マイケルのダンスからも見て取れるものなのでしょうか？

上野 はい、随所に表れています。ストリートダンスの魅力のひとつに、グルーヴという流線的なノリがあります。マイケルはそこに動きを止めるシルエットという概念を明確に加えた。フレッド・アステアが体現する白人的なミュージカルのパッと止める仕草と、マイケルが元から持っているスタイルが合致したものです。そこからダンスの表現にさらなる新しさが生まれました。フレッド・アステアをオマージュした「スムーズ・クリミナル」であったり、ジーン・ケリーの『雨に唄えば』（52年）のようなシーンがある「ブラック・オア・ホワイト」であったり、マイケルにはミュージカルとの接点があることを痛感します。

西寺 ミュージカルの影響は大きいですね。人気が出過ぎて映画館に通えなくなったマイケルは、自宅の映写室で『ウエスト・サイド・ストーリー』（61年）など、過去の名作に没頭したそうです。かなりレアな経験です。

マイケルは歌が「下手」になった？

──なるほど。となると、シルエットで動きを止めるというダンスの革新性は、マイケルのボーカルにも当てはまるのかなと思いました。しゃっくりみたいに音を区切るあの歌唱法は、みんなモノマネしますよね。

西寺 マイケルは『スリラー』あたりから、歌い方を完全に変えました。それまでは純粋に「超絶に歌の上手いソウル・シンガー」。アレサ・フランクリンからホイットニー・ヒューストンにつながるような黒人音楽“歌手”の系譜の中にいた。だから『BAD』以降、「なぜ変に下手になったんだ。子供の頃や『オフ・ザ・ウォール』までは超上手かったのに」と言う人が、僕の周りにもいました。でも実際には発明だったんです。彼はジェイムス・ブラウンの影響を昇華させ、歌の上手さを感じさせる要素を削り、声をピッと止め、リズムにオンタイムでバシッと乗せた。「ダッ」「チキッ」という擬音のような声で、流麗な流れをジグザグに切る。革命的な歌唱スタイルは、ダンススタイルの変遷とも重なりますね。

──飽くなき探究心と大きなビジョンから生まれる遊び心こそが、ワン・アンド・オンリーたる所以。マイケルってとことんクールを極めた人なんですね。

西寺 でも、90年代初頭にマドンナから「あなた、今、めちゃくちゃダサいわよ」とツッコまれたことも忘れちゃいけない（笑）。トレンドに乗って変化したマドンナと、独自の美意識を突き詰め「これぞマイケル」というオリジナルな記号を作ったマイケル。時が経てば当時感じた「ダサさ」をも超越していく。それこそがマイケルの偉大さだと。

にしでら・ごうた 1973年、東京都生まれ。1997年に「NONA REEVES」のシンガー、ソングライターとしてメジャーデビュー。以後、音楽プロデューサー、作詞・作曲家としても少年隊、SMAP、V6、岡村靖幸などの多くの作品に携わる。音楽研究家としても知られ、特に80年代音楽の伝承者として精力的に活動。マイケル・ジャクソン、プリンスなどの公式ライナーノーツを手がけるほか、『マイケル・ジャクソン』（講談社現代新書）など著作も多数。

たかひろ 1981年、東京都生まれ。本名は上野隆博。2006年にアメリカのコンテスト番組『Showtime At The Apollo』に出場し、9大会連続優勝を達成。09年にはマドンナのワールドツアーに専属ダンサーとして参加、同時に振付家としての活動を本格化させる。以降、大阪世界陸上開会式、櫻坂46などアーティストの楽曲、CM、舞台作品などの振付を担当。現在は大阪芸術大学客員教授を務めるほか、ダンスバトル審査員、解説者としても活躍している。

INTRODUCTION

史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、革新的なダンスで音楽と映像表現の概念を塗り替え、この世を去ってなお“キング・オブ・ポップ”として不滅のアイコンであり続けるマイケル・ジャクソン。本作では彼の幼少期から世界最高のエンターテイナーに駆け上がる過程にあった葛藤、そして天才ゆえの孤独を、マイケルが遺した27もの名曲とともに描く。監督を務めるのは『トレーニング デイ』（01年）などで知られるアントワーン・フークア。主演はマイケルの甥にあたるジャファー・ジャクソン。

STORY

野心家の父のもと幼少期からレッスンに励み、兄弟とともにジャクソン5の一員としてデビューしたマイケルは、天才的な歌唱で一気にスターダムを駆け上がっていく。やがて青年となった彼は、名プロデューサー、クインシー・ジョーンズとの出会いを契機にソロアーティストとして音楽的創造性を爆発させてポップシーンを席巻、全世界の寵児となる。しかしその栄光の陰には、強権的な父の呪縛、そして早熟の天才ゆえの孤独があった──。

STAFF & CAST

監督：アントワーン・フークア／出演：ジャファー・ジャクソン、ジュリアーノ・ヴァルディ、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、ケンドリック・サンプソン、マイルズ・テラー、ローラ・ハリアー／2026年／アメリカ／127分／配給：キノフィルムズ／®, TM & © 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

（石黒 隆之／週刊文春CINEMA）