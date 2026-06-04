〈「陸上界で都市伝説のように語られてきた」箱根駅伝“ナゾの名門校”「ガル高」は実在するのか？ ケニアを訪れた記者が目撃した“衝撃的な光景”〉から続く

“幻の名門校”と信じてケニアへ飛んだ著者を待っていたのは、陸上トラックすらない普通の女子校だった――。箱根駅伝で活躍したケニア人ランナーたちの出身校として知られる「ガル高」。しかし、現地で取材を進めるほど、その存在は謎を深めていく。なぜ“ガル高出身者”は次々と日本へ渡ったのか。彼らは本当に同じ学校の出身なのか。

【衝撃画像】実は普通の女子校だった？ 箱根駅伝“幻の名門校”「ガル高」を写真で見る

第57回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した、ノンフィクションライター・泉秀一氏の著書『アフリカから来たランナーたち 箱根駅伝のケニア人留学生』（文春新書）より一部を抜粋し、“ガル高”の真相を追った泉氏の現地ルポを紹介する。（全2回の2回目／1回目から続く）



ガル高に在籍していたとされているサムエル・ワンジル ©文藝春秋

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本当にガル高は存在するのか

ちなみに、ガル高が消えて以降、箱根駅伝に出場したケニア人ランナーの出身校が被ったことは、一度もない。これまで日本の高校を経由せず、ケニアから直接、大学に入学して箱根駅伝を走ったケニア人ランナーは31人いるが、同じ高校の出身者はガル高の5人のみである（次ページ表2）。

こうした謎に直面すると、どうしても真相を確かめずにはいられなくなる。ライターとして独立してから陸上競技の取材を始めた私は、大学駅伝の監督や大学駅伝の元ランナーなど、出会う関係者たちにガル高についての疑問をぶつけてみたが、その真相を知る者どころか、有力な情報を持つ者さえいなかった。

そうして謎が深まると、なんとか自分で真相を突き止めたいという気持ちがより強くなるものだ。なぜこれほど多くの優秀なランナーを輩出できるのか。なぜ突然姿を消したのか。そもそも、本当にガル高は存在するのか。

残された手段は、実際にケニアを訪問して自分の目で確かめることだけだった。現地で学校の先生たちに話を聞けば、真相はすぐにわかるだろう。

入り口の看板に刻まれた「GIRLS」の5文字を目にした瞬間の戸惑いと絶望感

ガルはアルファベットで「Ngaru」と表記する。カタカナ表記の「ガル」をそのままアルファベットでタイプすると「garu」だが、その頭にNの接頭辞をつけるのがケニアの国語であるスワヒリ語が属するバントゥ語族系の言語の特徴だ。地名や人名の前に接頭辞がつくのが一般的で、その中でも鼻音である「N-」や「Ng-」がよく使われる。

実際、ケニアの地名はNから始まるものが多い。フラミンゴが多く生息する湖で有名なナクル（Nakuru）、ナイロビ郊外の住宅街であるンゴング（Ngong）、あるいは首都のナイロビ（Nairobi）も同じ仕組みだ。接頭辞のNは、次に続くアルファベットによって発音したりしなかったりする。Ngaruの場合は、Nを発音せずに「ガル」と読む。

なるほど、やはり言語の世界は奥深いなと感心しながら、「Ngaru High School」とグーグルの検索窓に打ち込んでみる。すると早速、グーグルマップ上で1件ヒットした。所在地はケニアになっている。どうやらこれが、あのガル高である可能性は高そうだ。

ナイロビから北に約120キロ、車で2時間半のケルゴヤという地域の周辺が表示された。意外にもあっさりと見つかりそうだなと、この時は胸を撫で下ろしていた。

そうして実際にケニアを訪れて辿り着いたのが、本章の冒頭で描いた現実だった。入り口の看板に刻まれた「GIRLS」の5文字を目にした瞬間の戸惑いと絶望感は、今でも鮮明に覚えている。

手掛かりを探すために、学校の中へ…

女子校のはずがない。私が知っているガル高の出身ランナーは、男子たちだ。グーグルマップでは1件しかヒットしなかったが、もしかすると他にもガル高があるのだろうか。訪問先を間違えたのかもしれない。何か手掛かりを探すために、学校の中に入ってみることにした。

入り口の門の横には、警備員らしき男が2人立っていた。ケニアの田舎の女子校を訪問する外国人など明らかに怪しいのだが、校内に入って話を聞き「ここではないこと」を確かめたい。観光客を装い、ニコニコと愛想良く振る舞って何とか通り抜けた。

校内はなんの変哲もない普通の女子校で、制服を着た生徒たちが授業を受けている。陸上の名門校らしき雰囲気は微塵も感じられない。

「日本にはたくさんケニア人のランナーがいるんですが……」「え、そうなの？」

一通り校内を見学した後、職員室を訪問する。校長が時間を割いてくれるらしく、取材の目的を説明する。

「日本にはたくさんケニア人のランナーがいるんですが……」

しかしこの時点で、「え、そうなの？」と眉間に皺を寄せた表情になった。その事実すら知らないとなれば、その後の回答も予測がつく。案の定、「うちが陸上の名門校だなんて、全く知りませんね」という返答が返ってきた。

仙台育英を卒業したサムエル・ワンジルは、ケニアのスーパースターだ。性別は異なるが、日本で言えばシドニー五輪のマラソンで金メダルを獲得した高橋尚子のような存在である。ある年齢以上のケニア人であれば誰もがその名を知っている。

そのワンジルがかつて日本の高校に留学していたこと、その前にガル高に在籍していたはずだと必死に伝えても、「彼は地元が全く違う。君は何を言っているんだ？」という返答だった。

その通りである。確かに、ワンジルはランナーが多いニャフルル周辺の出身で、この学校があるケルゴヤとは約150キロも離れている。高校生がわざわざそんなに遠くの学校まで通っていたとは考えにくい。それは私も疑問だった。しかし、調べる限り「Ngaru」と名のつく高校は、ここしかないのだ。

もういいですかと言わんばかりの迷惑そうな雰囲気が、校長から伝わってくる。それはそうだろう。いきなり日本人が訪ねてきて、「あなたの高校はあのスーパースターの出身校ですよね？」と見当違いな質問をされたら、誰もがそのような反応になるはずである。自分自身もその状況が面白くなり、苦笑しながら礼を告げて、部屋を後にした。

学校の成り立ちの資料に目を通してみると…

さて、どうしたものか。初手にしてもう詰んでしまった。次の手がかりはない。途方に暮れながら校内をウロウロと歩いていると、30代くらいの若い男性教師が物珍しそうに話しかけてきた。アイザックという名の男性教師は、IT教育を担当しているという。

事情を説明すると、うーんと頭を悩ませながら「ついて来い」という。パソコン教室の脇にあるアイザックの執務室に通されて待っていると、何かをプリントアウトしてくれた。

手渡されたその資料には「HISTORICAL BACKGROUND」と大文字で書かれ、学校の成り立ちが記されていた。今、一番知りたかった情報である。むしろ、なぜこうした公式の資料を見せてもらうべきだと自分で思い至らなかったのだろう。アイザックに感謝を告げて、すぐに目を通してみる。するとそこには興味深い事実が書かれていた。

資料によれば、このNgaru Girls High Schoolは1982年に「共学として」始まったらしい。16名の男子生徒と7名の女子生徒、合計23人からスタートした。なるほど、かつては共学だったのであれば、この学校からケニア人のランナーたちが日本に留学した可能性は残されている。

しかしその望みも、その後に続く文章であえなく潰えた。読み進めると、「1989年に女子校になった」と書かれていたからだ。共学として運営されていた期間はわずか7年間しかなく、来日したランナーたちが高校生だった年とは時期が合わない。

例えば、ワンジルは1986年生まれで共学の最後の年の1988年時点では2歳だ。日大で走ったギタウは1987年生まれで1歳、1991年生まれのベンジャミンに至っては、共学時代にはまだ生まれてさえいない。

彼らがこの学校で陸上をしていたという話は、時系列的に矛盾する。どうやらこの学校は、やはり私が探しているガル高ではないらしい。帰り際、念のためアイザックに、この学校の他にガルと名のつく高校はあるかと尋ねてみたが「ケニアにはないはずだよ」と一蹴された。

謎は深まるばかり。一体、これまでガル高出身とされてきたランナーたちは、どこから来たのだろうか。

（泉 秀一）