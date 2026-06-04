オリエンタルホテル 東京ベイ「グランサンク」で“背徳のミートフェア”を体験。肉とチーズに満たされるビュッフェを編集部レポ
◆オリエンタルホテル 東京ベイ「グランサンク」で“背徳のミートフェア”を体験。肉とチーズに満たされるビュッフェを編集部レポ
JR新浦安駅から徒歩1分、オリエンタルホテル 東京ベイ内にあるレストラン「グランサンク」では、2026年5月9日（土）から2026年8月31日（月）まで「背徳のミートフェア」を開催中。食欲を刺激する、インパクトたっぷりの料理の数々が勢揃いします。
今回体験したのは、7月3日（金）まで提供の前半メニューをいただくランチビュッフェ。暑い夏にぴったりな背徳の味わいを、編集部がレポートします。
この実食レポートの要約
・オリエンタルホテル 東京ベイ「グランサンク」で、2026年8月31日（月）まで夏季限定の「背徳のミートフェア」を開催中
・和牛のビーフシチュードリアやマッケンチーズなど、肉・チーズ・バターを使った“背徳グルメ”が勢揃い
・「背徳トッピング」コーナーでは、ガーリックバターソースやチェダーチーズソースを追加して好みの味にカスタマイズできる
・ライブキッチンでは、サーロインステーキや寿司、天ぷらをできたてで提供。定番の人気メニューも充実
・フルーツポンチやかき氷など、自分好みにアレンジできるデザートも楽しめる体験型ビュッフェが魅力
◆テーマは「背徳のミートフェア」。暑い夏こそ、自分を甘やかすご褒美を
明るく開放感あふれる店内で、背徳グルメを心ゆくまで
新浦安駅から徒歩1分の「オリエンタルホテル東京ベイ」2階に位置する「グランサンク」は、太陽の光が射し込む、明るく開放感あふれるビュッフェレストラン。広々としたビュッフェ台に並ぶ料理は種類も豊富で、自分だけの1皿を作る楽しみもたっぷりと味わえます。
そんなグランサンクで、夏季限定で開催しているのが「背徳のミートフェア」。「自分を甘やかす」をコンセプトに、好きなだけ食欲を満たしてほしいという思いが詰まったこちらのフェアでは、肉やバター、チーズなど、夏の食欲を存分に満たせるギルティなメニューが勢揃い。お好みで量や種類をカスタムできる「背徳トッピング」や、自分好みの味わいを自由に作れるデザートなど、変幻自在なメニューも魅力的で、どれからいただくか迷ってしまいます。
◆肉とチーズが主役。食欲を刺激する肉料理がずらり
インパクト抜群の、迫力のあるラインナップ。チーズたっぷりのビーフシチュードリアは熱いうちに
気になるフェアメニューはお肉を中心に、チーズやバターを合わせた料理がラインナップ。ほかほかと湯気が立ち上るビュッフェ台を前に、思わずお腹が鳴ってしまいそうです。
編集部のいちおしは、「和牛の旨みが溢れ出す悦楽ビーフシチュードリア」。大きなココットに入った熱々のドリアは、ビーフシチューの香りと、とろりと伸びるチーズがたまりません！ 一口ほおばればビーフシチューの濃厚な味わいが口の中に広がり、インパクト抜群な味わい。ごろっと入った和牛はやわらかく、脂身もあってとてもジューシー。熱々のうちに食べてほしい、贅沢な1品です。
その他にも「4種の肉が暴れる破壊のマッケンチーズ」や「タルタルとチーズに溺れる罪深チキンカツ ブラウンバターの追い打ち」など、気になるフェアメニューが目白押しです。
変幻自在な「背徳トッピング」も！ 自分好みの味わいにカスタムして
冷製料理のコーナーでひときわ目立っていたのが、「降り積もるチーズと禁断トリュフマヨのローストビーフスライス」。折り重なったローストビーフに、これでもかと降り積もる粉チーズとトリュフマヨネーズが印象的です。ローストビーフは小さめサイズにカットされているので食べやすく、肉自体のさっぱりとした味わいにチーズとマヨの濃厚さが絶妙にマッチしていました。
今回のフェアでは、それぞれの料理を自分好みの味わいをカスタムできる「背徳トッピングコーナー」も注目ポイントのひとつ。編集部は、ローストビーフに「ガーリックバターソース」をかけて、”追いバター”をしてみました。バターソースをかけると一気に味わいが変化し、ローストビーフとチーズの味わいがバターのコクに包まれます。これぞまさに背徳の味。
ほかにも「チェダーチーズソース」や「フライドガーリック」などのトッピングが用意されているので、ぜひお気に入りのカスタムを見つけてみてください。
◆定番メニューも外せない！ 大人気のライブキッチン
目の前で焼き上げてもらうサーロインステーキは必食
ライブキッチンで提供される定番メニューにも注目です。寿司、天ぷら、ステーキは通年で提供されている人気メニュー。特に、シェフが目の前で焼き上げてくれるサーロインステーキはぜひ試してほしい1品です。香ばしい匂いに誘われて、編集部もさっそくいただきました。
大きめにカットされたサーロインステーキは、肉厚でジューシー。1皿でも食べ応え抜群です。ソースは数種類からチョイスできるので、この日は季節限定の「梅マスタードソース」を選んでみました。ジューシーなステーキに、梅の酸味とマスタードの風味が際立つソースを合わせれば、夏でもさっぱりといただけます。
4種の寿司と揚げたての天ぷらは日替わりで提供。旬の味を楽しんで
寿司コーナーに移ると、ずらりと美しく並べられた4種類の寿司が彩り豊かにお出迎え。日替わりで4種類のネタが提供されており、この日はまぐろ、サーモン、エビ、えんがわの4種類をいただきました。オレンジが鮮やかなサーモンは肉厚で、ほどよく脂がのっていて食べ応えたっぷり。つややかなまぐろはねっとりと濃厚な味わいで、食べ放題とは思えないおいしさに驚きます。
隣には、揚げたてをいただくことができる日替わりの天ぷらコーナーも！ 食材の揚がる音と香りが、またも食欲を刺激します。この日はエビ、イカ、筍、オクラの4種の天ぷらを熱々で提供。大きなエビの天ぷらは身がぷりっと弾力があり、衣のサクサクとした食感とのコントラストが絶妙です。オクラの天ぷらは歯ごたえもあり、夏らしさを感じる味わいでした。
◆カスタムして楽しむ！ 涼やかなデザートでお腹をリセット
組み合わせは変幻自在。世代を問わず楽しめるカスタムデザートにも注目
デザートコーナーでは、自分好みのフルーツポンチやかき氷が作れるコーナーも。お肉やチーズたっぷりの料理の合間に、冷たくてフルーティーなデザートを挟んでお腹をリセットするのもおすすめです。
「甘さでリセットする悦楽フルーツポンチ」では、「フルーツカクテル」や「苺コンポート」などの素材と、白玉、小倉あん、チェリーコンポートなどのトッピングから好きなものをチョイスしてオリジナルのフルーツポンチが作れるので、子どもから大人まで幅広く楽しめそう。迷った際にはシェフにおすすめを聞いてみると、とっておきを教えてくれます。
今回は、「フルーツカクテル」と「ナタデココ＆マンゴー」に白玉とチェリーコンポートをトッピングしてみました。フルーツカクテルにはぶどうやりんご、パインなどさまざまな果物がミックスされており、キラキラとカラフルな見た目が夏らしい仕上がりに。マンゴーは大きくカットされており、とろりとジューシー！ 一気に贅沢な味わいになりました。
シェフがふわふわのかき氷を削ってくれる「罪を冷やす官能シェーブドアイス」では、好きなシロップやトッピングをプラスして自分だけのかき氷をカスタム！ シロップは「日向夏」や「贅沢抹茶」、「ブルーライム」など全5種類。フレッシュフルーツを添えて贅沢に仕上げるのもおすすめです。
JR新浦安駅から徒歩1分、オリエンタルホテル 東京ベイ内にあるレストラン「グランサンク」では、2026年5月9日（土）から2026年8月31日（月）まで「背徳のミートフェア」を開催中。食欲を刺激する、インパクトたっぷりの料理の数々が勢揃いします。
この実食レポートの要約
・オリエンタルホテル 東京ベイ「グランサンク」で、2026年8月31日（月）まで夏季限定の「背徳のミートフェア」を開催中
・和牛のビーフシチュードリアやマッケンチーズなど、肉・チーズ・バターを使った“背徳グルメ”が勢揃い
・「背徳トッピング」コーナーでは、ガーリックバターソースやチェダーチーズソースを追加して好みの味にカスタマイズできる
・ライブキッチンでは、サーロインステーキや寿司、天ぷらをできたてで提供。定番の人気メニューも充実
・フルーツポンチやかき氷など、自分好みにアレンジできるデザートも楽しめる体験型ビュッフェが魅力
◆テーマは「背徳のミートフェア」。暑い夏こそ、自分を甘やかすご褒美を
明るく開放感あふれる店内で、背徳グルメを心ゆくまで
新浦安駅から徒歩1分の「オリエンタルホテル東京ベイ」2階に位置する「グランサンク」は、太陽の光が射し込む、明るく開放感あふれるビュッフェレストラン。広々としたビュッフェ台に並ぶ料理は種類も豊富で、自分だけの1皿を作る楽しみもたっぷりと味わえます。
そんなグランサンクで、夏季限定で開催しているのが「背徳のミートフェア」。「自分を甘やかす」をコンセプトに、好きなだけ食欲を満たしてほしいという思いが詰まったこちらのフェアでは、肉やバター、チーズなど、夏の食欲を存分に満たせるギルティなメニューが勢揃い。お好みで量や種類をカスタムできる「背徳トッピング」や、自分好みの味わいを自由に作れるデザートなど、変幻自在なメニューも魅力的で、どれからいただくか迷ってしまいます。
◆肉とチーズが主役。食欲を刺激する肉料理がずらり
インパクト抜群の、迫力のあるラインナップ。チーズたっぷりのビーフシチュードリアは熱いうちに
気になるフェアメニューはお肉を中心に、チーズやバターを合わせた料理がラインナップ。ほかほかと湯気が立ち上るビュッフェ台を前に、思わずお腹が鳴ってしまいそうです。
編集部のいちおしは、「和牛の旨みが溢れ出す悦楽ビーフシチュードリア」。大きなココットに入った熱々のドリアは、ビーフシチューの香りと、とろりと伸びるチーズがたまりません！ 一口ほおばればビーフシチューの濃厚な味わいが口の中に広がり、インパクト抜群な味わい。ごろっと入った和牛はやわらかく、脂身もあってとてもジューシー。熱々のうちに食べてほしい、贅沢な1品です。
その他にも「4種の肉が暴れる破壊のマッケンチーズ」や「タルタルとチーズに溺れる罪深チキンカツ ブラウンバターの追い打ち」など、気になるフェアメニューが目白押しです。
変幻自在な「背徳トッピング」も！ 自分好みの味わいにカスタムして
冷製料理のコーナーでひときわ目立っていたのが、「降り積もるチーズと禁断トリュフマヨのローストビーフスライス」。折り重なったローストビーフに、これでもかと降り積もる粉チーズとトリュフマヨネーズが印象的です。ローストビーフは小さめサイズにカットされているので食べやすく、肉自体のさっぱりとした味わいにチーズとマヨの濃厚さが絶妙にマッチしていました。
今回のフェアでは、それぞれの料理を自分好みの味わいをカスタムできる「背徳トッピングコーナー」も注目ポイントのひとつ。編集部は、ローストビーフに「ガーリックバターソース」をかけて、”追いバター”をしてみました。バターソースをかけると一気に味わいが変化し、ローストビーフとチーズの味わいがバターのコクに包まれます。これぞまさに背徳の味。
ほかにも「チェダーチーズソース」や「フライドガーリック」などのトッピングが用意されているので、ぜひお気に入りのカスタムを見つけてみてください。
◆定番メニューも外せない！ 大人気のライブキッチン
目の前で焼き上げてもらうサーロインステーキは必食
ライブキッチンで提供される定番メニューにも注目です。寿司、天ぷら、ステーキは通年で提供されている人気メニュー。特に、シェフが目の前で焼き上げてくれるサーロインステーキはぜひ試してほしい1品です。香ばしい匂いに誘われて、編集部もさっそくいただきました。
大きめにカットされたサーロインステーキは、肉厚でジューシー。1皿でも食べ応え抜群です。ソースは数種類からチョイスできるので、この日は季節限定の「梅マスタードソース」を選んでみました。ジューシーなステーキに、梅の酸味とマスタードの風味が際立つソースを合わせれば、夏でもさっぱりといただけます。
4種の寿司と揚げたての天ぷらは日替わりで提供。旬の味を楽しんで
寿司コーナーに移ると、ずらりと美しく並べられた4種類の寿司が彩り豊かにお出迎え。日替わりで4種類のネタが提供されており、この日はまぐろ、サーモン、エビ、えんがわの4種類をいただきました。オレンジが鮮やかなサーモンは肉厚で、ほどよく脂がのっていて食べ応えたっぷり。つややかなまぐろはねっとりと濃厚な味わいで、食べ放題とは思えないおいしさに驚きます。
隣には、揚げたてをいただくことができる日替わりの天ぷらコーナーも！ 食材の揚がる音と香りが、またも食欲を刺激します。この日はエビ、イカ、筍、オクラの4種の天ぷらを熱々で提供。大きなエビの天ぷらは身がぷりっと弾力があり、衣のサクサクとした食感とのコントラストが絶妙です。オクラの天ぷらは歯ごたえもあり、夏らしさを感じる味わいでした。
◆カスタムして楽しむ！ 涼やかなデザートでお腹をリセット
組み合わせは変幻自在。世代を問わず楽しめるカスタムデザートにも注目
デザートコーナーでは、自分好みのフルーツポンチやかき氷が作れるコーナーも。お肉やチーズたっぷりの料理の合間に、冷たくてフルーティーなデザートを挟んでお腹をリセットするのもおすすめです。
「甘さでリセットする悦楽フルーツポンチ」では、「フルーツカクテル」や「苺コンポート」などの素材と、白玉、小倉あん、チェリーコンポートなどのトッピングから好きなものをチョイスしてオリジナルのフルーツポンチが作れるので、子どもから大人まで幅広く楽しめそう。迷った際にはシェフにおすすめを聞いてみると、とっておきを教えてくれます。
今回は、「フルーツカクテル」と「ナタデココ＆マンゴー」に白玉とチェリーコンポートをトッピングしてみました。フルーツカクテルにはぶどうやりんご、パインなどさまざまな果物がミックスされており、キラキラとカラフルな見た目が夏らしい仕上がりに。マンゴーは大きくカットされており、とろりとジューシー！ 一気に贅沢な味わいになりました。
シェフがふわふわのかき氷を削ってくれる「罪を冷やす官能シェーブドアイス」では、好きなシロップやトッピングをプラスして自分だけのかき氷をカスタム！ シロップは「日向夏」や「贅沢抹茶」、「ブルーライム」など全5種類。フレッシュフルーツを添えて贅沢に仕上げるのもおすすめです。