ひとりで気兼ねなく過ごせる、カウンター席のあるカジュアルフレンチ5選。3,000円台〜のランチで自分にプチご褒美
◆ひとりで気兼ねなく過ごせる、カウンター席のあるカジュアルフレンチ5選。3,000円台〜のランチで自分にプチご褒美
画像：BistroNOHGA／NOHGAHOTELUENOTOKYO、Inoubliable ※画像はイメージです
いつも忙しくがんばっているあなた。たまにはひとりゆっくりと、フレンチのご褒美ランチを楽しみませんか？ 今回は、ひとりでも入りやすい、カウンター席のあるフレンチのランチを厳選。カウンターなら周りの目も気にならないし、シェフとの会話を楽しむこともできて一石二鳥。前菜やメインが選べるプリフィクススタイルのランチや、無農薬・無添加にこだわるお店など、好みで選んで、ひとり時間を満喫して。
この記事の要約レポート
・カウンター席で気兼ねなく過ごせる、ひとりランチにおすすめのフレンチレストランを厳選
・Inoubliable（入谷）：わざわざ行くべき隠れ家レストラン。カウンターで厳選素材のランチコースを
・グリルビストロPOIVRER（銀座）：大人の雰囲気が漂うカウンター席。メインディッシュは4種からセレクトできる
・BistroNOHGA／NOHGAHOTELUENOTOKYO（上野）：前菜やメインが選べるプリフィクススタイルのランチ。調理の手さばきを眺めるのも楽しい
・BrasserielaMaison（品川）：一軒家レストランのカウンター席で、熟練シェフが丁寧に仕上げるフレンチを
・GINZAcheztomo（銀座一丁目）：無農薬栽培の野菜や無添加食材にこだわりが。ソファ席のカウンターでゆったりと
◆Inoubliable（入谷）
わざわざ訪れたい入谷の隠れ家。心地よい木目調カウンターで、こだわり食材を使ったフレンチに舌鼓
入谷の静かな住宅街に佇む隠れ家フレンチ「Inoubliable」。
木目調が美しく清潔感あふれるハイチェアが並ぶカウンター席は、周囲の視線を気にせず、ひとりの世界に浸って絶品フレンチを堪能するのに最適。キッチンとシームレスにつながっているのが特徴で、天井からは間接照明が心地よく照らしてくれる。シェフの手さばきを眺めつつ会話を楽しめるのもカウンター席ならでは。
全国から厳選した新鮮な食材をちりばめたランチコースは、最初のおもてなしアミューズからスープ、メインのお肉料理まで、どれも思わず笑みがこぼれるおいしさ。食後は、特製のデザートをコーヒーや紅茶とともにゆっくりと味わって。
下町散歩のランチタイムはもちろん、このためだけにわざわざ足を運ぶ価値のあるご褒美ソロランチをかなえてみては。
▼ひとり利用の口コミコメント
・ゆっくりとお食事を楽しめるお店です、お一人様でも心地よい時間を過ごせます（sayoさん）
・前菜から厳選された素材を全てオーナーシェフが仕込まれていて、とても味わいがあります（Yukikoさん）
▼おすすめプラン
【ランチファシルコース】おしゃれな隠れ家で楽しむフレンチ5皿
店舗名：Inoubliable
住所：東京都台東区入谷1-29-1 ウェスタ入谷 1F
提供期間：通年
料金：3,520円
※税・サ込
◆グリル ビストロ POIVRER（銀座）
最大限に引き出した旬の味覚を気ままに楽しむ銀座ランチ。自家製フォカッチャは好きなだけ
「グリル ビストロ POIVRER」は、フランス料理にグリル料理や他国料理を融合させた、吉田シェフプロデュースの新感覚のダイニング。
シックで落ち着いた大人な雰囲気が漂うカウンター席は、大切な友達とのランチやデートに人気なだけでなく、気ままなひとり利用にもおすすめ。誰にも気兼ねすることなく、上質なランチをゆったり味わう贅沢なひとり時間が過ごせる。
こちらでいただけるのは、日本の四季と食材の持ち味を最大限に活かしたランチ限定コース。色鮮やかな季節の前菜に始まり、くちどけ加藤ポークを使った包み焼きや厳選鮮魚のポワレなど、こだわりの4種から好みのメインディッシュをチョイスできるのが魅力。おかわり自由の自家製フォカッチャや選べるデザートも揃い、大満足間違いなし。
がんばった自分へのプチご褒美に、新感覚ビストロランチをいち早くリザーブ。
▼ひとり利用の口コミコメント
・店内は落ち着いた雰囲気で、スタッフは女性も男性も終始感じ良く、カウンター席から見えるライブキッチンは忙しくテキパキ動いていて見応えありました（kikupikaさん）
・カウンター席にご案内いただきました。お料理を丁寧に作られていくシーンを見られ、ワクワクしました（Poissonさん）
▼おすすめプラン
【ランチ限定コース】Dejeuner Cours de decouverte
店舗名：グリル ビストロ POIVRER
住所：東京都中央区銀座8-2-1 銀座ニッタビル 10F
提供期間：通年
料金：3,800円
※税・サ込
◆Bistro NOHGA／NOHGA HOTEL UENO TOKYO（上野）
大人のくつろぎ空間でゆったり。前菜・メイン・デザートまで自分好みに選べるフレンチコース
ナチュラルカントリーを感じさせる温かみのあるインテリアが心地よい、ノーガホテル内にある「Bistro NOHGA」。
オープンキッチンの目の前に広がるライブ感あふれるカウンター席は、柔らかなライトが灯るムードたっぷりの大人な空間。調理の手さばきを間近に眺めながら、自分のペースで食事と向き合うことができる。
こちらで提供されるのは、お好みの組み合わせで自分だけのコースを楽しむことができるプリフィクスランチ。鮮魚や国産豚を使った前菜に、メインの「桜カジキのグリエ」や「塩麹を付けた金華豚ロース肉のロースト」、そしてバスク風チーズケーキをはじめとするデザートまで、目移りしそうなメニューから好きなものをセレクトして。
食後に用意される「蕪木珈琲」または紅茶を片手に、誰にも邪魔されない空間で洗練された魅惑のフレンチを堪能しよう。
▼ひとり利用の口コミコメント
・カウンター席は調理してるところが見られるので一人で待ってる時間も退屈せずにすみます（秋妃さん）
・一人で予約しましたが、スタッフの方がとても優しく、お茶のお代わりやお手洗いの案内まで快く対応してくださって素敵な時間を過ごせました（ゆずゆさん）
▼おすすめプラン
【プリフィクスランチ】前菜・メイン・デザートが選べる全4品
店舗名：Bistro NOHGA／NOHGA HOTEL UENO TOKYO
住所：東京都台東区東上野2-21-10 NOHGA HOTEL UENO TOKYO
提供期間：2026/1/5（月）〜
料金：4,650円
※税・サ込
◆Brasserie la Maison（品川）
一軒家フレンチのぬくもりあふれるカウンター席で、フレンチ歴20年以上の熟練シェフの味を堪能
品川駅から徒歩6分、閑静な住宅街の一角に佇む一軒家レストラン「Brasserie la Maison」。
アンティーク家具が優しく馴染む居心地のよいカウンター席は、忙しい日常を忘れて自分を労わるのにぴったりのシート。ひとりで贅沢な時間を過ごしたいときにも重宝しそう。
フレンチ歴20年以上の経験を積んだシェフが贈るのは、四季折々の厳選食材を、卓越した技術で丁寧に作り上げるレジェールコース。アミューズから、前菜や選べるメインディッシュ、スープにデザートまで、旬の食材が持つフレッシュな味わいを最初から最後までじっくりと堪能できる。
スタッフにおすすめのワインを気軽に尋ねながら、料理との贅沢なマリアージュにただ身を委ねる、そんな最高に優雅な休日はいかが？
▼ひとり利用の口コミコメント
・今回ひとりでうかがったのですが、周りを気にせずゆったりと過ごせました（gizumoさん）
・駅から少し離れた住宅街地の中にあります。落ち着いた雰囲気の暖かみがある店内で、とても良かったです！（茶粥さん）
▼おすすめプラン
【レジェールコース】魚や肉など選べるメインのコース
店舗名：Brasserie la Maison
住所：東京都港区高輪4-24-40 高輪プリンセスガルテン内
提供期間：通年
料金：4,800円
※税・サ込
◆GINZA chez tomo（銀座一丁目）
無添加・無農薬にこだわる至高のフレンチを、銀座一等地のエレガントな特等席で
ポーラ銀座ビル内にある、“最高の食材をリーズナブルに”というシェフのこだわりが詰まったレストラン「GINZA chez tomo」。
大きな窓に映し出される美しい街並みを背景にしたカウンター席は、誰にも邪魔されないプライベート感たっぷり。豊富なワインセラーを横目に、重厚なソファでのんびりとくつろいで。
こちらで味わえるのは、厳選された無農薬栽培の野菜をはじめ、小麦粉から調味料まで無添加にこだわった全4皿のコース。注目は、約30種もの無農薬野菜をすべて異なる調理法で仕上げたスペシャリテ。そのほか、魚または肉が選べるメインや、目でも舌でも楽しめるイマジネーションデザートまで、驚きに満ちたメニューが1皿ずつサーブされる。
日々がんばる自分自身の体と心を労わり、洗練された美食で内側から満たしていく。そんな至福のひとときを、銀座らしい優美な空間でぜひ。
▼ひとり利用の口コミコメント
・1人でのランチ予約でしたのでカウンター席でのお食事でしたが、ゆったりしたお席で優雅にランチをする事ができました（あんこさん）
・前菜のお野菜の数々。目でも楽しめ、頂いてもこれまた美味しくてお勧めです。メインも選べて美味しいお魚料理でした（リズさん）
▼おすすめプラン
【Menu de Confiance】前菜・メイン・デザートが選べる全4皿
店舗名：GINZA chez tomo
住所：東京都中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル 11・12F
提供期間：通年
料金：5,700円
※税・サ込
画像：BistroNOHGA／NOHGAHOTELUENOTOKYO、Inoubliable ※画像はイメージです
いつも忙しくがんばっているあなた。たまにはひとりゆっくりと、フレンチのご褒美ランチを楽しみませんか？ 今回は、ひとりでも入りやすい、カウンター席のあるフレンチのランチを厳選。カウンターなら周りの目も気にならないし、シェフとの会話を楽しむこともできて一石二鳥。前菜やメインが選べるプリフィクススタイルのランチや、無農薬・無添加にこだわるお店など、好みで選んで、ひとり時間を満喫して。
・カウンター席で気兼ねなく過ごせる、ひとりランチにおすすめのフレンチレストランを厳選
・Inoubliable（入谷）：わざわざ行くべき隠れ家レストラン。カウンターで厳選素材のランチコースを
・グリルビストロPOIVRER（銀座）：大人の雰囲気が漂うカウンター席。メインディッシュは4種からセレクトできる
・BistroNOHGA／NOHGAHOTELUENOTOKYO（上野）：前菜やメインが選べるプリフィクススタイルのランチ。調理の手さばきを眺めるのも楽しい
・BrasserielaMaison（品川）：一軒家レストランのカウンター席で、熟練シェフが丁寧に仕上げるフレンチを
・GINZAcheztomo（銀座一丁目）：無農薬栽培の野菜や無添加食材にこだわりが。ソファ席のカウンターでゆったりと
◆Inoubliable（入谷）
わざわざ訪れたい入谷の隠れ家。心地よい木目調カウンターで、こだわり食材を使ったフレンチに舌鼓
入谷の静かな住宅街に佇む隠れ家フレンチ「Inoubliable」。
木目調が美しく清潔感あふれるハイチェアが並ぶカウンター席は、周囲の視線を気にせず、ひとりの世界に浸って絶品フレンチを堪能するのに最適。キッチンとシームレスにつながっているのが特徴で、天井からは間接照明が心地よく照らしてくれる。シェフの手さばきを眺めつつ会話を楽しめるのもカウンター席ならでは。
全国から厳選した新鮮な食材をちりばめたランチコースは、最初のおもてなしアミューズからスープ、メインのお肉料理まで、どれも思わず笑みがこぼれるおいしさ。食後は、特製のデザートをコーヒーや紅茶とともにゆっくりと味わって。
下町散歩のランチタイムはもちろん、このためだけにわざわざ足を運ぶ価値のあるご褒美ソロランチをかなえてみては。
▼ひとり利用の口コミコメント
・ゆっくりとお食事を楽しめるお店です、お一人様でも心地よい時間を過ごせます（sayoさん）
・前菜から厳選された素材を全てオーナーシェフが仕込まれていて、とても味わいがあります（Yukikoさん）
▼おすすめプラン
【ランチファシルコース】おしゃれな隠れ家で楽しむフレンチ5皿
店舗名：Inoubliable
住所：東京都台東区入谷1-29-1 ウェスタ入谷 1F
提供期間：通年
料金：3,520円
※税・サ込
◆グリル ビストロ POIVRER（銀座）
最大限に引き出した旬の味覚を気ままに楽しむ銀座ランチ。自家製フォカッチャは好きなだけ
「グリル ビストロ POIVRER」は、フランス料理にグリル料理や他国料理を融合させた、吉田シェフプロデュースの新感覚のダイニング。
シックで落ち着いた大人な雰囲気が漂うカウンター席は、大切な友達とのランチやデートに人気なだけでなく、気ままなひとり利用にもおすすめ。誰にも気兼ねすることなく、上質なランチをゆったり味わう贅沢なひとり時間が過ごせる。
こちらでいただけるのは、日本の四季と食材の持ち味を最大限に活かしたランチ限定コース。色鮮やかな季節の前菜に始まり、くちどけ加藤ポークを使った包み焼きや厳選鮮魚のポワレなど、こだわりの4種から好みのメインディッシュをチョイスできるのが魅力。おかわり自由の自家製フォカッチャや選べるデザートも揃い、大満足間違いなし。
がんばった自分へのプチご褒美に、新感覚ビストロランチをいち早くリザーブ。
▼ひとり利用の口コミコメント
・店内は落ち着いた雰囲気で、スタッフは女性も男性も終始感じ良く、カウンター席から見えるライブキッチンは忙しくテキパキ動いていて見応えありました（kikupikaさん）
・カウンター席にご案内いただきました。お料理を丁寧に作られていくシーンを見られ、ワクワクしました（Poissonさん）
▼おすすめプラン
【ランチ限定コース】Dejeuner Cours de decouverte
店舗名：グリル ビストロ POIVRER
住所：東京都中央区銀座8-2-1 銀座ニッタビル 10F
提供期間：通年
料金：3,800円
※税・サ込
◆Bistro NOHGA／NOHGA HOTEL UENO TOKYO（上野）
大人のくつろぎ空間でゆったり。前菜・メイン・デザートまで自分好みに選べるフレンチコース
ナチュラルカントリーを感じさせる温かみのあるインテリアが心地よい、ノーガホテル内にある「Bistro NOHGA」。
オープンキッチンの目の前に広がるライブ感あふれるカウンター席は、柔らかなライトが灯るムードたっぷりの大人な空間。調理の手さばきを間近に眺めながら、自分のペースで食事と向き合うことができる。
こちらで提供されるのは、お好みの組み合わせで自分だけのコースを楽しむことができるプリフィクスランチ。鮮魚や国産豚を使った前菜に、メインの「桜カジキのグリエ」や「塩麹を付けた金華豚ロース肉のロースト」、そしてバスク風チーズケーキをはじめとするデザートまで、目移りしそうなメニューから好きなものをセレクトして。
食後に用意される「蕪木珈琲」または紅茶を片手に、誰にも邪魔されない空間で洗練された魅惑のフレンチを堪能しよう。
▼ひとり利用の口コミコメント
・カウンター席は調理してるところが見られるので一人で待ってる時間も退屈せずにすみます（秋妃さん）
・一人で予約しましたが、スタッフの方がとても優しく、お茶のお代わりやお手洗いの案内まで快く対応してくださって素敵な時間を過ごせました（ゆずゆさん）
▼おすすめプラン
【プリフィクスランチ】前菜・メイン・デザートが選べる全4品
店舗名：Bistro NOHGA／NOHGA HOTEL UENO TOKYO
住所：東京都台東区東上野2-21-10 NOHGA HOTEL UENO TOKYO
提供期間：2026/1/5（月）〜
料金：4,650円
※税・サ込
◆Brasserie la Maison（品川）
一軒家フレンチのぬくもりあふれるカウンター席で、フレンチ歴20年以上の熟練シェフの味を堪能
品川駅から徒歩6分、閑静な住宅街の一角に佇む一軒家レストラン「Brasserie la Maison」。
アンティーク家具が優しく馴染む居心地のよいカウンター席は、忙しい日常を忘れて自分を労わるのにぴったりのシート。ひとりで贅沢な時間を過ごしたいときにも重宝しそう。
フレンチ歴20年以上の経験を積んだシェフが贈るのは、四季折々の厳選食材を、卓越した技術で丁寧に作り上げるレジェールコース。アミューズから、前菜や選べるメインディッシュ、スープにデザートまで、旬の食材が持つフレッシュな味わいを最初から最後までじっくりと堪能できる。
スタッフにおすすめのワインを気軽に尋ねながら、料理との贅沢なマリアージュにただ身を委ねる、そんな最高に優雅な休日はいかが？
▼ひとり利用の口コミコメント
・今回ひとりでうかがったのですが、周りを気にせずゆったりと過ごせました（gizumoさん）
・駅から少し離れた住宅街地の中にあります。落ち着いた雰囲気の暖かみがある店内で、とても良かったです！（茶粥さん）
▼おすすめプラン
【レジェールコース】魚や肉など選べるメインのコース
店舗名：Brasserie la Maison
住所：東京都港区高輪4-24-40 高輪プリンセスガルテン内
提供期間：通年
料金：4,800円
※税・サ込
◆GINZA chez tomo（銀座一丁目）
無添加・無農薬にこだわる至高のフレンチを、銀座一等地のエレガントな特等席で
ポーラ銀座ビル内にある、“最高の食材をリーズナブルに”というシェフのこだわりが詰まったレストラン「GINZA chez tomo」。
大きな窓に映し出される美しい街並みを背景にしたカウンター席は、誰にも邪魔されないプライベート感たっぷり。豊富なワインセラーを横目に、重厚なソファでのんびりとくつろいで。
こちらで味わえるのは、厳選された無農薬栽培の野菜をはじめ、小麦粉から調味料まで無添加にこだわった全4皿のコース。注目は、約30種もの無農薬野菜をすべて異なる調理法で仕上げたスペシャリテ。そのほか、魚または肉が選べるメインや、目でも舌でも楽しめるイマジネーションデザートまで、驚きに満ちたメニューが1皿ずつサーブされる。
日々がんばる自分自身の体と心を労わり、洗練された美食で内側から満たしていく。そんな至福のひとときを、銀座らしい優美な空間でぜひ。
▼ひとり利用の口コミコメント
・1人でのランチ予約でしたのでカウンター席でのお食事でしたが、ゆったりしたお席で優雅にランチをする事ができました（あんこさん）
・前菜のお野菜の数々。目でも楽しめ、頂いてもこれまた美味しくてお勧めです。メインも選べて美味しいお魚料理でした（リズさん）
▼おすすめプラン
【Menu de Confiance】前菜・メイン・デザートが選べる全4皿
店舗名：GINZA chez tomo
住所：東京都中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル 11・12F
提供期間：通年
料金：5,700円
※税・サ込