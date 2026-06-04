◆米大リーグ フィリーズ３―２パドレス（３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

フィリーズのＣ・サンチェス投手（２９）が本拠のパドレス戦に先発し７回２死からメリルに左前適時打を許し４月３０日ジャイアンツ戦からの連続イニング無失点が歴代５位の５０回２／３でストップした。しかし、後続を断って７回を４安打１失点で７勝目（２敗）、防御率は１・４６をキープしている。

６回まで２安打無失点だったが、７回２死から前の打席で安打を許したフランスに三塁線を破る二塁打。続く左打者のメリルの詰まった打球が三遊間を抜けて二塁走者がホームイン。地元ファンは記録がストップしたサンチェスに大きな拍手を送っていた。

サンチェスは前回のパドレス戦で１９１１年Ｇ・Ｃ・アレキサンダー投手の４１イニング連続無失点の球団記録を更新していた。

メジャーの連続イニング無失点はドジャース戦の解説者としても知られるＯ・ハーシュハイザーが１９８８年にマークした５９イニング無失点。サンチェスの記録は歴代５番目に当たる。

ドミニカ共和国出身のサンチェスは１００マイル（約１６０・９キロ）近い速球に、メジャー最高とされるチェンジアップを操り、５月は３９イニング無失点でこの日発表された月間ＭＶＰになっていた。