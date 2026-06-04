女優の寺島しのぶ（53）が4日までに自身のスレッズを更新。プライベートで起こった思わぬ出来事を明かした。

「眞秀とお茶してる時、隣の隣で“〜の寺島しのぶは最悪だったねぇ、きたいはずれだったわぁ”というあの辺りの人誰もが気づく声が聞こえて来た」と長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀とのプライベート時間に起きた出来事を明かした。

「〜の部分が聞こえなかったからかなり気になる。それ以外の人は私が寺島しのぶであることを知っているようだったし、向かいに座ってる眞秀の私を見る満面の笑み」と状況を説明。「いっそのことその人のところ行って“あのすみません。それはなんの芝居だったでしょうか。期待外れでお金払わしてしまって申し訳ありません”と聞きに行きたかった」とつづった。

「帰り道まだしょんぼりしていると眞秀が“アンチがいるってことは褒められてるのと一緒だよ なに気にしてんの？”って言ってきた。こやつ、人生何回目だ？」と眞秀からの思わぬ言葉も公開。「ひさしさん（三津五郎さん）が私に“僕はね、どの作品でも、僕の名前を見て、あーこの人が出てるから間違いないなと思っていただける役者になりたいの。信頼される役者に”と。おっしゃっていたことが思い出された」としみじみ。

「また、修行しよう しかしどの芝居か気になる。。。」と記した。

この投稿に、フォロワーから「人気商売にはつきもの」という言葉が寄せられ、寺島は「ネットを見て悪口見つけるのと自分の耳に直に聞こえてくるのとどちらがダメージ受けたんだろう。目からか耳からか。間接的か直接的か。あの人の声と眞秀のなんともいえない笑みはしばらく残りそうです。この気持ちを次の芝居にぶつけます」と投稿。「息子氏のなんと頼もしく愛の深いこと！！子育て大成功ですね！！」の言葉にも「昨日は助けてもらいました」とつづっていた。