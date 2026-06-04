古川雄輝＆げんじぶ長野凌大、W主演でBLドラマ決定 12歳差の恋人に「“普通”の基準を改めて考えさせられる作品」【普通の恋愛】
【モデルプレス＝2026/06/04】俳優の古川雄輝と、アーティストであり俳優としても躍進する長野凌大（原因は自分にある。）のW主演により、ドラマ『普通の恋愛』が決定。CBCテレビ・ BS朝日ほかで放送、TVer・FODにて配信される。
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本作の原作『普通の恋愛』は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る人気漫画家・直正也氏が描くキャラクターたちが抱える内面的な葛藤や、ごく普通の日常に焦点を当てたBL作品である。現実的な課題に悩みながらも、互いに寄り添い成長する姿を描いた等身大のラブストーリー。
古川は、1987年12月18日生まれ。東京出身。Netflixや映画などで主演を務めるほか、舞台でも座長も担う実力派俳優。中国を中心にアジア圏でも人気が高く、weibo総フォロワー数は400万人を突破。近年ではドラマ「ゴールデンカムイ-北海道刺青囚人争奪編-」で注目を集め、現在「仮面ライダーゼッツ」にレギュラー出演中。今回演じる文原一良（ふみはら・いちろう）は、過去に深いトラウマを抱える36歳の同性愛者。その繊細な佇まいは、社会との隔たりを感じながらも折り合いをつけてきた心優しい男性を体現する。
長野は、2003年7月16日生まれ。静岡出身。７人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。のメンバーとしてダンスリーダーを担い、ソロラジオパーソナリティも務めるなど精力的に活動。最近では俳優としてドラマ「PUNKS△TRIANGLE」や映画「361 -White and Black-」で主演デビューを果たすなど、注目を集めている。そんな長野が演じるのは、24歳の東慶伊（ひがし・けい）。これまで恋を知らずに生きてきた中、一良との交際をきっかけに気持ちの変化と向き合うようになる、年下彼氏役に挑む。
会社では上司と部下の関係である文原一良と東慶伊。一良は、過去のトラウマから「誰かと共に生きる未来など来ない」と周囲と深く関わることを避け、自分だけの穏やかな日常を守り続けていた。一方で慶伊も、人に恋愛感情を抱かないことを自認し、恋とは無縁の生活を送っていた。
一良を社会人として尊敬していた慶伊は、映画という共通の趣味をきっかけに仕事以外の時間も共にするようになる。それ以上の進展は意識していなかった慶伊だったが、ある日、酒の力を借りた一良から同性愛者であることを告白される。「引かないっすよ。絶対に」と答える慶伊。付き合うことになったふたりだが、交際から1年―。「なぜ12歳も年上で、さらに同性の自分が付き合えるのか」「本当に恋人として自分のことを好きなのか」と、一良は慶伊の気持ちに確信を持てずにいた。
「普通」とは何か、不器用なふたりが自分たちにとっての幸せを見つけ出すまでを描いたドラマとなっている。2026年7月2日（木）深夜のCBCテレビ、MBSでの放送を皮切りに、BS朝日、TOKYO MXにて順次放送を開始する。（modelpress編集部）
この度、主演を務めさせて頂くことになり大変光栄に思っております。穏やかで優しく、自身が同性愛者である事への悩みや葛藤のある主人公を演じさせて頂きます。人それぞれの価値観や恋愛観が存在する中、「普通」の基準を改めて考えさせられる作品となります。皆様に素敵な作品をお届けできるよう、キャスト及びスタッフの皆様と共に、これからの撮影に全力で尽力していきたいと思っております。
この度、ドラマ「普通の恋愛」に東慶伊役として出演させていただくことになりました。長野凌大です。僕が演じる“東慶伊”という人物は、一見すると淡々として地頭が良いように感じますが、実は不器用な優しさを持つ愛情深い人間です。誰かのことを好きになったり何かに没頭することができなかった慶伊は、ふみさんとの出会いがきっかけに恋愛観や大切にするもの、それらが変化していきます。様々な葛藤をふみさんをはじめとした周りの人間関係を通して乗り超えていく慶伊のことを温かく見守っていただけると嬉しいです。原作ファンの皆さまにも、このドラマをきっかけにこの作品に触れる方にも、丁寧に届けられるよう精一杯演じます。宜しくお願い致します。
実写化のお話をいただいた時は驚きました。「普通の恋愛」は自主連載作品だったので、単行本がなく、同人誌と電子書籍のみで出している作品です。そういう作品がこんなふうにメディア化ができたのは色んな方々の協力があってこそです。大変感謝しております。実写化に伴い、漫画とは変わってる部分もありますが、実写に適した表現や魅力が正しく伝わる表現になっていると個人的に思っていますので、今まで応援していただいてる読者様にも楽しんでいただける内容になっていると思います。そして新しく作品に触れる方にも楽しんでいただけると思っておりますので是非ご覧ください。
CBCテレビ：毎週木曜 深夜0時58分〜※初回放送：2026年7月2日（木）深夜0時58分〜
MBS：毎週木曜 深夜2時29分〜※初回放送：2026年7月2日（木）深夜3時30分〜
BS朝日：毎週月曜 よる10時54分〜※初回放送：2026年7月6日（月）よる10時54分〜
TOKYO MX：毎週金曜 深夜2時00分〜※初回放送：2026年7月10日（金）深夜2時00分〜
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◆古川雄輝＆げんじぶ長野凌大、W主演でBLドラマ決定
本作の原作『普通の恋愛』は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る人気漫画家・直正也氏が描くキャラクターたちが抱える内面的な葛藤や、ごく普通の日常に焦点を当てたBL作品である。現実的な課題に悩みながらも、互いに寄り添い成長する姿を描いた等身大のラブストーリー。
長野は、2003年7月16日生まれ。静岡出身。７人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。のメンバーとしてダンスリーダーを担い、ソロラジオパーソナリティも務めるなど精力的に活動。最近では俳優としてドラマ「PUNKS△TRIANGLE」や映画「361 -White and Black-」で主演デビューを果たすなど、注目を集めている。そんな長野が演じるのは、24歳の東慶伊（ひがし・けい）。これまで恋を知らずに生きてきた中、一良との交際をきっかけに気持ちの変化と向き合うようになる、年下彼氏役に挑む。
◆古川雄輝＆げんじぶ長野凌大「普通の恋愛」
会社では上司と部下の関係である文原一良と東慶伊。一良は、過去のトラウマから「誰かと共に生きる未来など来ない」と周囲と深く関わることを避け、自分だけの穏やかな日常を守り続けていた。一方で慶伊も、人に恋愛感情を抱かないことを自認し、恋とは無縁の生活を送っていた。
一良を社会人として尊敬していた慶伊は、映画という共通の趣味をきっかけに仕事以外の時間も共にするようになる。それ以上の進展は意識していなかった慶伊だったが、ある日、酒の力を借りた一良から同性愛者であることを告白される。「引かないっすよ。絶対に」と答える慶伊。付き合うことになったふたりだが、交際から1年―。「なぜ12歳も年上で、さらに同性の自分が付き合えるのか」「本当に恋人として自分のことを好きなのか」と、一良は慶伊の気持ちに確信を持てずにいた。
「普通」とは何か、不器用なふたりが自分たちにとっての幸せを見つけ出すまでを描いたドラマとなっている。2026年7月2日（木）深夜のCBCテレビ、MBSでの放送を皮切りに、BS朝日、TOKYO MXにて順次放送を開始する。（modelpress編集部）
◆文原一良役：古川雄輝コメント
この度、主演を務めさせて頂くことになり大変光栄に思っております。穏やかで優しく、自身が同性愛者である事への悩みや葛藤のある主人公を演じさせて頂きます。人それぞれの価値観や恋愛観が存在する中、「普通」の基準を改めて考えさせられる作品となります。皆様に素敵な作品をお届けできるよう、キャスト及びスタッフの皆様と共に、これからの撮影に全力で尽力していきたいと思っております。
◆東慶伊役：長野凌大（原因は自分にある。）コメント
この度、ドラマ「普通の恋愛」に東慶伊役として出演させていただくことになりました。長野凌大です。僕が演じる“東慶伊”という人物は、一見すると淡々として地頭が良いように感じますが、実は不器用な優しさを持つ愛情深い人間です。誰かのことを好きになったり何かに没頭することができなかった慶伊は、ふみさんとの出会いがきっかけに恋愛観や大切にするもの、それらが変化していきます。様々な葛藤をふみさんをはじめとした周りの人間関係を通して乗り超えていく慶伊のことを温かく見守っていただけると嬉しいです。原作ファンの皆さまにも、このドラマをきっかけにこの作品に触れる方にも、丁寧に届けられるよう精一杯演じます。宜しくお願い致します。
◆「普通の恋愛」原作者：直正也氏コメント
実写化のお話をいただいた時は驚きました。「普通の恋愛」は自主連載作品だったので、単行本がなく、同人誌と電子書籍のみで出している作品です。そういう作品がこんなふうにメディア化ができたのは色んな方々の協力があってこそです。大変感謝しております。実写化に伴い、漫画とは変わってる部分もありますが、実写に適した表現や魅力が正しく伝わる表現になっていると個人的に思っていますので、今まで応援していただいてる読者様にも楽しんでいただける内容になっていると思います。そして新しく作品に触れる方にも楽しんでいただけると思っておりますので是非ご覧ください。
◆「普通の恋愛」放送日時
CBCテレビ：毎週木曜 深夜0時58分〜※初回放送：2026年7月2日（木）深夜0時58分〜
MBS：毎週木曜 深夜2時29分〜※初回放送：2026年7月2日（木）深夜3時30分〜
BS朝日：毎週月曜 よる10時54分〜※初回放送：2026年7月6日（月）よる10時54分〜
TOKYO MX：毎週金曜 深夜2時00分〜※初回放送：2026年7月10日（金）深夜2時00分〜
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