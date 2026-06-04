◇ナ・リーグ フィリーズ3−2パドレス（2026年6月3日 フィラデルフィア）

フィリーズのクリストファー・サンチェス投手（29）が3日（日本時間4日）、本拠でのパドレス戦に先発。7回に連打を浴びて失点し、連続無失点イニングガ50回2/3でストップしたものの7回4安打1失点の好投で7勝目を挙げた。

6回まで相手打線を2安打に封じていたが、1−0の7回2死からフランスに二塁打を許すと、次打者・メリルに内角シンカーを左前に運ばれ、二塁走者のフランスが生還。最後はヘッドスライディングで本塁に突っ込まれ、登板6試合ぶりに失点した。

連続無失点記録は50回2/3で止まったものの本拠ファンは立ち上がって拍手。異例のスタンディングオベーションでサンチェスの記録を称えるとともに激励し、左腕の顔からも思わず笑みがこぼれた。

その後、次打者・ボーウェンを左直に打ち取って最少失点で切り抜け、この日の登板成績は7回4安打1失点。同点に追いつかれた直後の7回裏にはリアルミュート、シュワバーにソロ本塁打が飛び出し勝ち越しに成功。救援陣がリードを守り切って左腕は7勝目を挙げた。

これで今季は13試合で7勝2敗、防御率1・46は堂々のメジャートップに立っている。

サンチェスは4月30日のジャイアンツ戦の2回から始まった連続無失点イニングを44回2/3まで伸ばし、この試合を迎えた。前回登板となった5月27日（同28日）のパドレス戦では7回6安打無失点で、1911年にグローバー・アレクサンダーが記録した41イニングを上回り、115年ぶりに球団記録を更新した。

メジャー記録はドジャースの伝説的右腕オーレル・ハーシュハイザー氏が1988年に残した59回連続無失点。どこまで記録に迫ることができるか、注目が集まっていた。メジャー記録には届かなかったものの50回2/3連続無失点は1893年以降、MLB史上5番目の長さで、左腕では最長記録となった。

また、サンチェスは5月は5試合、計39回を投げて4勝0敗、防御率0.00、45奪三振、わずか3四球と圧倒的な投球で月間MVPを受賞した。