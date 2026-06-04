中国共産党政権が民主化を求める学生らを武力弾圧した１９８９年の天安門事件から、４日で３７年となる。

昨年、武力行使の命令に従わず投獄された軍幹部の法廷映像がネット上に拡散し、注目を集めた。その元動画を関係者から入手した事件の研究者・呉仁華氏（６９）が本紙の取材に応じ、「軍内部には当時の政権の判断に不満を持つ人物が少なからずいる」との見方を示した。

「世界を震撼させた事件を記録する義務と責任がある」

８９年当時、北京の中国政法大学に勤める研究員だった呉氏は、学生と共に運動に参加した。６月４日も天安門広場におり、軍による武力弾圧を現場で目撃した。事件後、大学を辞め、９０年２月に広東省珠海からポルトガル領だったマカオまで冬の海を泳いで渡った。

米国に亡命し、「戦車が学生たちを押しつぶすという世界を震撼（しんかん）させた事件を記録する義務と責任がある」と事件資料の収集や執筆活動を行ってきた。２０１８年から台湾に拠点を移し、大学などで講義している。

昨年、知人を通じて提供されたのが、武力弾圧の命令を拒否した徐勤先・元第３８集団軍司令官（少将＝故人）の軍事法廷の動画だ。１９９０年３月に行われた「北京軍区軍事法院」の審理とされ、「あまりに機密性の高い資料なので最初は信じられなかった」という。ただ、動画を開いてすぐに本物だと思った。自身が収集、研究した資料の内容と完全に一致したからだ。「当時の武力弾圧に反対する軍内部の人物からの流出」だと確信した。

「歴史の罪人になるかもしれない」

６時間超の動画の中で被告人席に座る徐氏は、一般人も巻き込む恐れのある武力弾圧について「歴史の罪人になるかもしれない」と苦悩したことを吐露した。呉氏が得た動画を人権団体がネットに投稿すると、ＳＮＳで拡散され、反響を呼んだ。呉氏は「３０年以上たっても事件への関心の高いことが分かった。これまで収集した中で最も重要な資料だ」と強調する。

極秘資料の提供について、呉氏は「提供者はこれが世に出れば騒ぎになると分かっていたはずで、中国の現体制や軍の状況に不満を持っている」と推測する。習近平（シージンピン）政権が進める軍の大規模粛清が影響している可能性があるとの見方も示した。さらに、「軍が人民に銃を向けた事件は、軍のイメージを著しく傷つけた。そのことを忘れてはならないと考える軍関係者が中国国内に残っていることを示している」と分析した。

呉氏は５月上旬、台北市内で取材に応じた。

家族との再会望む元指導者

中国の天安門事件で学生運動の指導者だった少数民族ウイグル族のウアルカイシ氏（５８）（台湾在住）が３日、東京都内で記者会見した。事件直後から亡命生活を続け、中国に残した母親との再会が実現しないままだとして、「亡命中のあらゆる瞬間が精神的・心理的な拷問だ」と訴えた。

ウアルカイシ氏は、中国に残してきた父親が昨年亡くなったと明かした上で、「『手遅れ』が日ごとに近づいている。その前に母親を抱きしめたい」と悲痛な心境を吐露した。ウアルカイシ氏は２０１０年には、中国への強制送還を狙って都内の中国大使館への侵入を試みたことがある。