将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負が6月4日、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で開幕した。大注目の第1局は、盤外の“初手”からファンを大いに沸かせている。

【映像】藤井棋聖の“初手お茶”と服部七段の“2手目水”

自身初のタイトル戦登場となった服部七段。最高峰の舞台での一挙手一投足に熱い視線が注がれる中、まずはその“勝負服”で魅了した。タイトル戦といえば両者の和服姿に注目が集まるが、服部七段は茶系の着物と袴に、鮮やかな緑色の羽織を合わせた凛々しい装いで対局室に登場。初めての大舞台に「きょろきょろしてて初々しい」といった声も上がった。

また、着座の際には本局の立会人を務める木村一基九段（52）から「着物で指すの初めて？」と声をかけられる場面も。「はい」と応じた挑戦者に対し、木村九段が「ゆっくり動いた方がいいよ」と優しくアドバイスを送る一幕もあり、ファンを和ませていた。

注目の対局は、振り駒の結果、藤井棋聖の先手番に決定。定刻を迎え両者が深々と一礼すると、いよいよ戦いが幕を開けた。藤井棋聖といえば、着手の前にお茶を含んで心を落ち着かせる“初手お茶”がすっかりお馴染みの定跡となっている。この日もルーティン通りにお茶を口にすると、後手番となった服部七段も負けじと指し手の前に用意されたお水を一口。絶対王者の“初手お茶”に対し、“2手目お水”で応じる形となった。

この両者の微笑ましい様子に、中継を見守っていたABEMAの視聴者も即座に反応した。コメント欄には「初手水か！」「お茶対水」「初手水で対抗w」「初手お水」「水とお茶の対抗形」「初手お茶と水で対抗系やな」といった声が次々と寄せられ、対局開始直後から大きな盛り上がりを見せていた。

フレッシュな挑戦者を迎え、盤上ではどのような激闘が繰り広げられるのか。第1局の行方から目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）