内田洋行<8057.T>は冴えない値動き。３日取引終了後、第３四半期累計（２５年７月２１日～２６年４月２０日）の連結決算を発表。売上高は３１４３億７３００万円（前年同期比３４．２％増）、純利益は１２１億７８００万円（同４５．１％増）だった。ＧＩＧＡスクール構想による１人１台端末の更新需要が寄与した。



決算とあわせて２６年７月期通期の業績予想を見直し、売上高を４１８０億円から４２１０億円（前期比２４．９％増）へ上方修正した。利益の押し下げ要因があったため営業利益は据え置いたものの、株式売却益の計上を見込んで純利益は１０８億円から１１５億円（同１７．０％増）へ引き上げた。また、株式分割考慮ベースで配当予想も６６円から７２円（前期６０円）に増額した。これを受けた株価の反応は限定的となっている。



出所：MINKABU PRESS