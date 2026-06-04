オープンワーク<5139.T>が５月１４日に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）の単独決算は、営業利益が前年同期比５５．４％増の５億４００万円で着地。通期計画の１４億５０００万円に対する進捗率は３４％超に達している。



採用サービス「ＯｐｅｎＷｏｒｋリクルーティング」の営業収益が同４３．５％増の９億９５００万円と大きく伸びたことが全体業績をけん引。Ｗｅｂ履歴書登録者数は同２１．４％増の１７５万人、累計導入社数は同１０．２％増の６３８５社と需給両面で拡大した。また、社員クチコミ情報サービス「ＯｐｅｎＷｏｒｋ」も営業収益が同８．３％増の３億３５００万円、ユーザー数が同１１．０％増の７９６万人と堅調だった。なお、ＢＮＧパートナーズを子会社化したことで、第２四半期から連結決算に移行する予定となっている。



株価は上値の重い展開が続いているが、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線が接近。ゴールデンクロスが実現すれば戻りに弾みがつきそうだ。（参）



出所：MINKABU PRESS