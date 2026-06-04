フェローテクが切り返し急、決算説明会のＱ＆Ａ開示で業績上振れ期待膨らむ

フェローテック<6890.T>が切り返し急。同社は４日の寄り前に、３日午後４時から開催したアナリスト・機関投資家向け決算説明会の質疑応答の内容を開示した。２６年１２月期の業績見通しに関して、「営業サイドの期待感を持った数字、目指す数字」としたうえで、「売り上げ４０００億円は追及したい。営業利益も５００億円くらい行けるんじゃないか」とのコメントがあったと公表している。５月１５日に公表した業績見通しでは売上高予想は３５００億円、営業利益予想は３８０億円となっている。質疑応答の内容から、業績上振れ期待が膨らみ、買いが集まった。



説明会のなかではこのほか、光通信トランシーバー向けのサーモモジュールについて、月産４００万枚から６００万枚へキャパシティーを増やしていると明らかにしたうえで、今年いっぱいで月産９００万枚まで増加させる意向を示したという。マレーシア・クリム第２工場は１０月に竣工式を行う意向で、クリム第３工場に関しては、検討をしているが建屋は借りる予定だとコメントした。同社は業績予想の修正が必要となった場合は適時適切に公表する方針。質疑応答の詳細については後日改めて開示するとしている。



出所：MINKABU PRESS