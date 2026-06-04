6月26日に日米同時公開されるDCユニバースの新作映画『スーパーガール』の特別映像とキャラクターポスターが公開された。

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本作は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによる、『スーパーマン』に続くDCユニバース最新作。スーパーマン／クラーク・ケントの従妹、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを主人公に、新たな物語が描かれる。製作は『スーパーマン』に続き、ガン率いるDCスタジオが担当。『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピーが監督を務めた。

『スーパーマン』にも登場した本作の主人公スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役で主演を務めるのは、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』のミリー・オールコック。エイリアンの少女ルーシー・メアリー・ノール役を『三体』のイヴ・リドリー、 宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役を『アクアマン』シリーズのジェイソン・モモアがそれぞれ演じる。さらに“スーパードッグ”クリプトも再登場する。

公開された特別映像は、スーパーガール／カーラ（ミリー・オールコック）が「スーパーマンと私は“ヒーロー”に対する考え方が全く違うの」と語る印象的な一言から幕を開ける。続けて「彼は人の善を見抜く。私は真実を見抜く」と自身の信念を言葉にし、彼女がスーパーマンとは異なる価値観で戦うヒーローであることを提示。さらに、スーパーマンの拠点“孤独の要塞”を訪れる場面も映し出される。

映像は、初出しとなるアクションシーンも満載。攻撃をかいくぐりながら宇宙を縦横無尽に飛び回るカーラの姿はまさに規格外。そんな彼女の前に立ちはだかるのが、クレム（マティアス・スーナールツ）率いるブリガンズだ。クレムの策略によって、カーラの相棒である“スーパードッグ”クリプトが毒に侵されてしまい、物語は一気に緊迫感を増していく。さらに、家族の仇を討つためクレムに復讐を誓う異星人の少女ルーシー（イヴ・リドリー）も加わり、カーラの旅は同じ痛みを抱える者とともに、新たな局面へと展開していく。

また、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ（ジェイソン・モモア）も大暴れ。バイクからミサイルを放ち、爆炎の中から現れて「パーティーの時間だ」と告げる姿は、登場した瞬間から空気を塗り替える大迫力。鎖鎌を振り回して敵を蹂躙するロボとカーラの共闘シーンも描かれている。水と油に見えるカーラとロボの2人は、一体なぜ共に戦うこととなったのか。

さらに、スーパーマン（デヴィッド・コレンスウェット）からカーラへ“Sマーク”のコスチュームが手渡される場面も。「派手だけど、ヒーローだってわかるだろ」と語りかけるその一瞬は、カーラが“スーパーガール”として踏み出す決定的なきっかけを予感させる。果たしてカーラは、毒に侵されたクリプトを救い出せるのか。そして、宇宙の破壊を目論むクレムの魔の手から銀河を守り抜けるのか。

あわせて、キャラクターポスター5種も公開。スーパーガールをはじめ、ルーシー、ロボ、クリプト、そして宿敵クレムーー物語を動かすキーマンたちの個性と存在感がパンクかつカラフルに描かれている。

（文＝リアルサウンド編集部）