開催：2026.6.4

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 3 - 2 [パドレス]

MLBの試合が4日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとパドレスが対戦した。

フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するパドレスの先発投手はウォーカー・ビューラーで試合は開始した。

5回裏、8番 アドリア・ガルシア 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 1-0 SD

7回表、7番 ジャクソン・メリル 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパドレス得点 PHI 1-1 SD

7回裏、7番 Ｊ．Ｔ．リアルミュート 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 2-1 SD、1番 カイル・シュワバー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 3-1 SD

8回表、5番 ザンダー・ボガーツ カウント1-2から押し出しの死球でパドレス得点 PHI 3-2 SD

試合は3対2でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのクリストフェル・サンチェスで、ここまで7勝2敗0S。負け投手はパドレスのジェーソン・アダムで、ここまで2勝1敗1S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝2敗14Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-04 10:02:11 更新