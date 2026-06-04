4日10時現在の日経平均株価は前日比1167.32円（-1.71％）安の6万7234.81円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は350、値下がりは1162、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は633.16円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が98.22円、フジクラ <5803>が60.14円、キオクシア <285A>が59.37円、アドテスト <6857>が54.31円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を75.42円押し上げている。次いでファストリ <9983>が31.38円、ディスコ <6146>が20.05円、ダイキン <6367>が11.90円、レーザーテク <6920>が11.26円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は空運で、以下、機械、倉庫・運輸、海運と続く。値下がり上位には情報・通信、非鉄金属、鉱業が並んでいる。



※10時0分9秒時点



株探ニュース