6月4日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

今日は1日中雨となりそうです。すでに県南部（水俣・人吉・天草など）では雨が強く降っていますが、午後の方が県内各地で激しく降るおそれがあります。特に昼過ぎから夜のはじめ頃にかけては、激しい雨や雷に注意が必要です。前線上の低気圧が今夜九州を通過するため、帰宅の時間帯に雨脚が強まる所もあります。

明日の天気

明日は天気の回復は早そうです。雨が残っても未明まで、日中は天気が回復して昼頃からは晴れる見込みです。

気温と湿度

今朝の最低気温は熊本市で21.6℃、阿蘇市乙姫で18.7℃、人吉市で19.9℃、天草市本渡でも19.9℃でした。日中は雨のためあまり気温が上がらず、最高気温は熊本市と人吉市で24℃、阿蘇市乙姫で21℃、天草市牛深で25℃の予想です。暑くはありませんが、湿度が90%以上あるためジメジメと感じられそうです。明日の日中は晴れて気温が上がり、最高気温は熊本市で29℃、人吉市では32℃と暑くなりそうです。

明子のささやき

九州北部地方の梅雨入りの平年は6月4日です。6月1日に九州南部、2日に四国地方が梅雨入りしていて、九州北部も梅雨入りの可能性は高そうです。梅雨明けの平年は7月19日頃なので、これから1か月半ほどは雨の季節となります。大雨への備えなど、いろいろと考えておいた方が良さそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。