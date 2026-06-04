俳優の古川雄輝と「原因は自分にある。」の長野凌大が7月にスタートする連続ドラマ「普通の恋愛」（TVerなどで配信）にダブル主演する。直正也氏の同名漫画が原作。2人の男性が、現実的な課題に悩んで不器用ながらも互いに寄り添い成長する姿を描いた等身大のラブストーリーだ。

古川が演じるのは過去に深いトラウマを抱える36歳の同性愛者。長野が演じるのはこれまで恋を知らずに生きてきた中、交際をきっかけに気持ちの変化と向き合うようになる24歳の男性。2人は上司と部下の関係性で、映画という共通の趣味をきっかけに仕事以外の時間も共にし、交際に発展する。1年が経つ中で、上司は「なぜ12歳も年上で、さらに同性の自分が付き合えるのか」「本当に恋人として自分のことを好きなのか」と、年下彼氏の気持ちに確信を持てないようになる。

古川は「人それぞれの価値観や恋愛観が存在する中、“普通”の基準を改めて考えさせられる作品」とアピール。長野は「さまざまな葛藤を周りの人間関係を通して乗り越えていく姿を温かく見守っていただけるとうれしいです」と呼びかけた。

7月2日深夜にCBCテレビやMBSで放送開始となる。BS朝日でも月曜夜に放送され、その後TVerで配信となる。