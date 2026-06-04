「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが3日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な部屋着ショットを投稿した。

胸元や背中を大胆に露出したデザインのピンクのキャミソール風トップスに白いTバックランジェリー姿を公開。ベッドの上でバストなどが限界ギリギリまであらわとなったポーズをとったショットを披露し「東京はあいにくの雨 台風真っ只中ですが、皆さま大丈夫でしょうか？ お家で退屈な日は、さとみあい1st DVD『相思相愛』がお供します どうぞご安全にお過ごしください」と5月29日に発売された1stDVD「相思相愛」と撮影動画をアップした。

ファンやフォロワーからも「とても美しくて綺麗」「やばい 可愛すぎる」「美しすぎる」「とても魅力的」「スタイル良くてキレイ」「凄い格好だね〜」「エロ過ぎる」「ポロリ寸前」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。5月29日に1stDVD「相思相愛」を発売。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。