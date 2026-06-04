第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選（わかさスタジアム京都、シティ信金スタジアム）が、4日に開幕した。今季限りで休部するパナソニックは、主将の松浦隆己内野手（24）が中軸打者としてもチームをけん引。2年連続58度目となる本大会出場へ向け、意気込みを明かした。

「一戦必勝という言葉があるように、まずは目の前の試合を一つ一つ勝って、一番最高の形である第1代表を目指したい」

チームにとって最後となる近畿地区2次予選へ向け、破竹の快進撃を誓う。昨年12月8日。パナソニックホールディングス株式会社は、26年シーズンの終了をもって野球部を休部すると発表した。突然の知らせに涙するものもいれば、呆然とするものもいた。松浦自身もネガティブな思いにかられたが、すぐに気持ちを奮い立たせた。

「悲しいとか、悔しいとかそういう感情もありましたが、決まったことは仕方がない。ラスト一年、悔いのないように頑張ろうと」

控えに甘んじた昨季からは一転、3年目の今季は大きな成長を遂げた。上体に頼りがちだった打撃を一から見直し。松浦が言う。

「去年は何の役にも立てず、悔しかった。これまでは突っ立って打席に立つことが多かったのですが、今年からはどっしり構えてみようかと。オフシーズンから継続してやっていて、しっくりきています」

下半身を沈めて構えるフォームに変更。「8割ぐらい」の力を下半身にたくわえるイメージで、従来は最後の一伸びがなかった飛球もスタンドインすることが増えてきた。「イメージ的には右足で打つ感じです」。3月のJABA東京スポニチ大会では13打数5安打の打率・385をマークすると、続く京都大会でも13打数6安打の打率・462と好調をキープした。

「状態は野球人生で一番良いかもしれません」

チームは大きなかけ声、全力疾走など、応援されるような雰囲気づくりを心がけてきた。社内でも休部を惜しむ声は多く、だからこそ、勝つことで応援してくれる従業員の思いに応えたい。「結果を出すことで恩返ししたいですし、ぜひ、球場に足を運んでいただきたいと思います」。初戦は5日にニチダイと対戦（シティ信金スタジアム、午後0時30分試合開始予定）。勝利を積み重ね、東京ドームへと向かう。