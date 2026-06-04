古川雄輝×原因は自分にある。長野凌大、BL『普通の恋愛』W主演決定 不器用で優しい恋模様描く【コメント全文】
俳優の古川雄輝と原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）の長野凌大が、7月にスタートするドラマ『普通の恋愛』でW主演を務めることが4日、発表された。CBCテレビ、BS朝日ほかで放送され、TVer・FODで配信される。
【写真】穏やかな空気感…『普通の恋愛』W主演の役写真
原作は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る人気漫画家・直正也氏が描くキャラクターたちが抱える内面的な葛藤や、ごく普通の日常に焦点を当てたBL作品。現実的な課題に悩みながらも、互いに寄り添い成長する姿を描いた等身大のラブストーリーとなっている。
ドラマ『ゴールデンカムイ-北海道刺青囚人争奪編-』で注目を集め、『仮面ライダーゼッツ』にレギュラー出演中の古川は、過去に深いトラウマを抱える36歳の同性愛者・文原一良を演じる。社会との隔たりを感じながらも折り合いをつけてきた心優しい男性を体現する。
原因は自分にある。のメンバーとして、ダンスリーダーを担い、ソロラジオパーソナリティーも務めるなど精力的に活動するほか、俳優としてドラマ『PUNKS△TRIANGLE』や映画『361 -White and Black-』で主演デビューを果たすなど、注目を集めている長野は、24歳の東慶伊を演じる。これまで恋を知らずに生きてきた中、一良との交際をきっかけに気持ちの変化と向き合うようになる、年下彼氏役に挑む。
会社では、上司と部下の関係である一良と慶伊。一良は、過去のトラウマから「誰かと共に生きる未来など来ない」と周囲と深く関わることを避け、自分だけの穏やかな日常を守り続けていた。一方、慶伊も人に恋愛感情を抱かないことを自認し、恋とは無縁の生活を送っていた。
一良を社会人として尊敬していた慶伊は、映画という共通の趣味をきっかけに仕事以外の時間も共にするようになる。それ以上の進展は意識していなかった慶伊だったが、ある日、酒の力を借りた一良から同性愛者であることを告白される。「引かないっすよ。絶対に」と答える慶伊。付き合うことになったふたりだが、交際から1年。「なぜ12歳も年上で、さらに同性の自分が付き合えるのか」「本当に恋人として自分のことを好きなのか」と、一良は慶伊の気持ちに確信を持てずにいた。“普通”とは何か、不器用なふたりが自分たちにとっての幸せを見つけ出すまでを描いたドラマとなっている。
7月2日深夜のCBCテレビ、MBSでの放送を皮切りに、BS朝日、TOKYO MXにて順次放送を開始する。BS朝日での放送後は TVer でも無料見逃し配信される。
【コメント全文】
■古川雄輝（文原一良役）
この度、主演を務めさせていただくことになり大変光栄に思っております。穏やかで優しく、自身が同性愛者である事への悩みや葛藤のある主人公を演じさせていただきます。
人それぞれの価値観や恋愛観が存在する中、「普通」の基準を改めて考えさせられる作品となります。皆さまにすてきな作品をお届けできるよう、キャストおよびスタッフの皆さまとともに、これからの撮影に全力で尽力していきたいと思っております。
■原因は自分にある。・長野凌大（東慶伊役）
この度、ドラマ『普通の恋愛』に東慶伊役として出演させていただくことになりました。長野凌大です。
僕が演じる“東慶伊”という人物は、一見すると淡々として地頭が良いように感じますが、実は不器用な優しさを持つ愛情深い人間です。誰かのことを好きになったり何かに没頭することができなかった慶伊は、ふみさんとの出会いがきっかけに恋愛観や大切にするもの、それらが変化していきます。さまざまな葛藤をふみさんをはじめとした周りの人間関係を通して乗り超えていく慶伊のことを温かく見守っていただけるとうれしいです。
原作ファンの皆さまにも、このドラマをきっかけにこの作品に触れる方にも、丁寧に届けられるよう精いっぱい演じます。よろしくお願いいたします。
■直正也氏（原作者）
実写化のお話をいただいた時は驚きました。『普通の恋愛』は自主連載作品だったので、単行本がなく、同人誌と電子書籍のみで出している作品です。そういう作品がこんなふうにメディア化ができたのはいろんな方々の協力があってこそです。大変感謝しております。実写化に伴い、漫画とは変わっている部分もありますが、実写に適した表現や魅力が正しく伝わる表現になっていると個人的に思っていますので、今まで応援していただいてる読者さまにも楽しんでいただける内容になっていると思います。そして新しく作品に触れる方にも楽しんでいただけると思っておりますのでぜひご覧ください。
【写真】穏やかな空気感…『普通の恋愛』W主演の役写真
原作は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る人気漫画家・直正也氏が描くキャラクターたちが抱える内面的な葛藤や、ごく普通の日常に焦点を当てたBL作品。現実的な課題に悩みながらも、互いに寄り添い成長する姿を描いた等身大のラブストーリーとなっている。
原因は自分にある。のメンバーとして、ダンスリーダーを担い、ソロラジオパーソナリティーも務めるなど精力的に活動するほか、俳優としてドラマ『PUNKS△TRIANGLE』や映画『361 -White and Black-』で主演デビューを果たすなど、注目を集めている長野は、24歳の東慶伊を演じる。これまで恋を知らずに生きてきた中、一良との交際をきっかけに気持ちの変化と向き合うようになる、年下彼氏役に挑む。
会社では、上司と部下の関係である一良と慶伊。一良は、過去のトラウマから「誰かと共に生きる未来など来ない」と周囲と深く関わることを避け、自分だけの穏やかな日常を守り続けていた。一方、慶伊も人に恋愛感情を抱かないことを自認し、恋とは無縁の生活を送っていた。
一良を社会人として尊敬していた慶伊は、映画という共通の趣味をきっかけに仕事以外の時間も共にするようになる。それ以上の進展は意識していなかった慶伊だったが、ある日、酒の力を借りた一良から同性愛者であることを告白される。「引かないっすよ。絶対に」と答える慶伊。付き合うことになったふたりだが、交際から1年。「なぜ12歳も年上で、さらに同性の自分が付き合えるのか」「本当に恋人として自分のことを好きなのか」と、一良は慶伊の気持ちに確信を持てずにいた。“普通”とは何か、不器用なふたりが自分たちにとっての幸せを見つけ出すまでを描いたドラマとなっている。
7月2日深夜のCBCテレビ、MBSでの放送を皮切りに、BS朝日、TOKYO MXにて順次放送を開始する。BS朝日での放送後は TVer でも無料見逃し配信される。
【コメント全文】
■古川雄輝（文原一良役）
この度、主演を務めさせていただくことになり大変光栄に思っております。穏やかで優しく、自身が同性愛者である事への悩みや葛藤のある主人公を演じさせていただきます。
人それぞれの価値観や恋愛観が存在する中、「普通」の基準を改めて考えさせられる作品となります。皆さまにすてきな作品をお届けできるよう、キャストおよびスタッフの皆さまとともに、これからの撮影に全力で尽力していきたいと思っております。
■原因は自分にある。・長野凌大（東慶伊役）
この度、ドラマ『普通の恋愛』に東慶伊役として出演させていただくことになりました。長野凌大です。
僕が演じる“東慶伊”という人物は、一見すると淡々として地頭が良いように感じますが、実は不器用な優しさを持つ愛情深い人間です。誰かのことを好きになったり何かに没頭することができなかった慶伊は、ふみさんとの出会いがきっかけに恋愛観や大切にするもの、それらが変化していきます。さまざまな葛藤をふみさんをはじめとした周りの人間関係を通して乗り超えていく慶伊のことを温かく見守っていただけるとうれしいです。
原作ファンの皆さまにも、このドラマをきっかけにこの作品に触れる方にも、丁寧に届けられるよう精いっぱい演じます。よろしくお願いいたします。
■直正也氏（原作者）
実写化のお話をいただいた時は驚きました。『普通の恋愛』は自主連載作品だったので、単行本がなく、同人誌と電子書籍のみで出している作品です。そういう作品がこんなふうにメディア化ができたのはいろんな方々の協力があってこそです。大変感謝しております。実写化に伴い、漫画とは変わっている部分もありますが、実写に適した表現や魅力が正しく伝わる表現になっていると個人的に思っていますので、今まで応援していただいてる読者さまにも楽しんでいただける内容になっていると思います。そして新しく作品に触れる方にも楽しんでいただけると思っておりますのでぜひご覧ください。