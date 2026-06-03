とちぎテレビ

上三川町で発生した強盗殺人事件で亡くなった女性の長男と次男にけがをさせたとして栃木、神奈川両県警の合同捜査本部は強盗殺人未遂の疑いで実行役とされる少年４人と指示役とみられる夫婦の合わせて６人を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。

６人は、実行役とされるいずれも１６歳の神奈川県相模原市の少年３人と川崎市の少年１人、それに、指示役とみられる横浜市の竹前海斗容疑者２８歳と妻の美結容疑者２５歳です。

５月１４日に上三川町上神主の富山英子さん６９歳の家に侵入して金品を物色し富山さんを殺害、その際、駆け付けた富山さんの長男と次男を襲いけがをさせた疑いが持たれています。

現場周辺では、凶器とみられる刃物やバールが見つかっています。

６人は富山さんへの強盗殺人容疑ですでに逮捕され、捜査本部は、長男と次男への強盗殺人未遂の疑いで逮捕状を取り、再逮捕する方針です。

また、捜査本部は、強盗殺人の疑いで事件の主導役とみられる益田和彦容疑者４８歳を公開手配しています。

益田容疑者は、事件後、中国を経由して、東南アジアに逃亡したとみられ外務省は３日、警察庁からの通報を受けて旅券返納を命じました。

期限は６月２４日までで益田容疑者が応じなければ、旅券法違反により渡航先で不法滞在になる可能性があります。

捜査本部は、引き続き海外当局と連携して益田容疑者の行方を追っています。