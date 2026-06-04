第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選（わかさスタジアム京都、シティ信金スタジアム）が4日、開幕した。3年連続35度目の本大会出場を狙う日本製鉄瀬戸内は、今季から市原脩平内野手（28）が主将としてチームをけん引。あす5日の1回戦・島津製作所戦（シティ信金スタジアム、午前9時30分開始予定）に向けて、意気込みを明かした。

「3年連続都市対抗出場というのを目指してきている中で、一戦一戦、目の前の試合を死に物狂いで戦っていく。そういう気持ちに全員がなっていると思います」

就任してから半年あまり。凡事徹底をグラウンド内外で浸透させ、野球の技術だけでなく、人間力を高めることも求めてきた。「まだ100％、全員には浸透していない」と手綱を締めるが、米田真樹監督が掲げる“守りからリズムをつくる”野球に対する理解度は確実に深まってきた。

今季、出場したJABA3大会はいずれも予選リーグで敗退。与えられた課題を一つずつ丁寧につぶしてきた中で、少なからず手応えを感じる一戦があった。JABA九州大会でのHonda戦。静岡、京都、九州を制した強豪を相手に中盤まで苦しい展開が続いたが、1点を追う9回に追いつき、3―3で引き分けた。

「勝つことはできなかったですが、ピッチャーを中心にしっかり守れたからこそ引き分けに持ち込むことができた。ああいう試合ができたことは自信になりますし、ミスをしなければ、ああいうチームとも互角に戦えることを実感しました」

二塁手として堅実な守備で貢献する一方、不動の1番打者としても果たすべき役割がある。京都大会では3試合全てで安打を放ち、12打数5安打の打率・417。好調な打撃を支えるのは、練習時から徹底しているセンター返しだ。「以前は外野の頭を越してやろう、という考えでしたが、今は外野の間にライナー性の打球を飛ばせるかを追い求めています」。踏み込んだ際の右膝が早く割れないように留意。上半身の開きを極限まで抑え、快打を連発する。

「キャプテンとして常に結果を出さないといけない重圧がある中で、チームのことを考えるのは難しい時もありましたが、都市対抗予選で結果を出して全員を喜ばせてあげたい。JABA大会での敗戦や引き分けがあったからこそ勝てた、と言えるようにしっかり予選を戦います」

昨年は都市対抗、日本選手権とも出場を果たすなど投打に戦力は充実。激戦の近畿地区でも有力候補に挙げられるが、慢心は一切ない。昨年の近畿地区2次予選は全5試合で安打して、打率・429。勝負強さを再び発揮して、勝利を積み重ねる。