テレビ朝日の新人アナウンサーの松岡朱里アナウンサー（24）が4日、アシスタントを務める朝の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00〜9・55）に出演。自身の食生活の一端を明かす場面があった。

番組では、冷凍食品について特集。過去最高の消費量を記録していることや、冷凍技術などの進化について伝えた。

日本冷凍食品協会（東京）によると、25年の冷凍食品の国内消費量は初めて300万トンを超えた。協会の26年の調査では、調理の簡単さやおいしさが評価され、20〜30代を中心に利用が増えている。

松岡アナは「私も冷凍食品にはよくお世話になっています」と明かし、「会社から帰るのがいつもお昼頃なんですけれども、昼ご飯として冷凍の汁なし担々麺ですとか冷凍チャーハンをよく食べています。あと夜ご飯には、下処理された冷凍野菜を使ったメニューをつくっています。例えば、冷凍のカットされたオクラを使ったネバネバサラダでしたり、むいてある冷凍の枝豆を使ったひじきの煮物、よくつくってます」とメニューを告白。

司会の羽鳥慎一アナウンサーの「便利だもんね。よく食べる？」に、松岡アナは「よく食べます」と大きくうなずき、その理由を「お昼ご飯に関しては1食300円前後で買えますし、レンジでチンするだけなので、本当にぺっこぺこで帰ってきた時には助けられていますね。あと野菜は本当に下処理されているというのが料理の時短になるのでよく頼ってます」と説明。羽鳥アナの「便利、時短、値段、おいしさもね、最近は。冷凍食品でしょなんて時代はもうすでに終了している」には、「本格的です」と応じていた。

松岡アナは、北海道出身で、国際基督教大教養学部卒。2024年の入社直後から「羽鳥慎一モーニングショー」でアシスタントを担当。趣味は自然を求めて中距離ドライブをすること。特技はダンスで、ストリートダンスを13年間習っていた。好きな言葉は「経験は宝なり」「初心忘るべからず」。