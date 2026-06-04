◆米大リーグ カブス―アスレチックス（３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が３日（日本時間４日）、本拠地・アスレチックス戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、０―２で２点を追う２回先頭の１打席目に、５月８日（同９日）の敵地・レンジャーズ戦以来約１か月ぶりで、２３試合ぶりの本塁打となる８号ソロを放ち、本拠地は大きく沸き上がった。

完璧に捉えた。２回表の守備では浅いフライを素早いダッシュでスライディングキャッチで好捕した誠也。２点を追う２回先頭の１打席目に、カウント３―１から先発左腕・スプリングスの９１・６マイル（約１４７・４キロ）直球を振り抜き、打球速度１０８・９マイル（約１７５・３キロ）、打球角度３２度で総立ちになったファンの待つ左中間席中段に飛び込んでいった。飛距離は４０８フィート（約１２４メートル）。打った瞬間分かる豪快なアーチだった。

久々に本拠地で快音を響かせた。誠也は５月８日（同９日）に７号を放ってから、２２試合本塁打が出ず、この日の試合開始までの時点で９２打席連続本塁打なしだったため、９３打席ぶりの本塁打。本拠地でのアーチは５月４日（同５日）のレッズ戦以来１か月ぶりとなった。

カブスは４月中旬から５月中旬まで２度の１０連勝をマークするなど好調で、誠也も４月２２日（同２３日）から５月８日（同９日）のチームの１７試合で７本塁打を放つなど打撃の状態は上向きだった。だが、５月１６〜２６日（同１７〜２７日）にカブスは泥沼１０連敗。誠也も５月２０〜２６日（同２１〜２７日）に６試合、２４打席連続安打なしと調子を落とした。

それでも５月２７〜３０日（同２８〜３１日）には４試合連続安打を放つなど復調の兆しを見せていた。久々に放ったアーチをきっかけに再び上昇気流に乗っていきたいところだ。