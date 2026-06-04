「赤天狗カード」は伝える努力が必要なことを教えてくれる【指導霊さんオラクルカード】

「赤天狗カード」は伝える努力が必要！？

９ 赤天狗 （あかてんぐ）

実力は大事、魅せ方も大事

基本解説

赤天狗のイメージは、まさに歌舞伎役者。テーマは、自己演出です。もっている素材の良さを土台とした、血の滲むような努力によって構築された確固たる実力を世間に示すために、どのような演出を加えるのか、いかにプレゼンテーションしていくのかをとても大切にしています。自分のこれまでの頑張りは、誰かがきっと見ていてくれる…だけでは、あなたの想いは成就しません。大きな声で伝えようとしなければ、誰にも届きません。伝える努力に目を向けましょうと伝えています。

チャネリングメッセージ

本当にいいものを作り続けていれば売れる、これだけ好きなんだからきっと伝わるはず、神様は私の頑張りを見ていてくれる…。仕事でも恋愛でも人間関係でも、相手が察するのを待つだけの姿勢はそろそろやめにしましょう。いいものを作ったのなら、探し求めている人たちの目に触れるように宣伝をする、好きという気持ちが相手に伝わるための演出を考える、私の頑張りを本当に受け取る側が求めているものかどうかを判断するためにマーケティングをする。実力はもちろん大事ですが、それをすでにもっているあなたがこれから花開くためには、同じくらい魅せ方も大事だということを理解して、実際に行動に移すときが来ているようです。

【出典】『指導霊さんオラクルカード - 龍神、天狗、天狐、七福神が最幸の道を照らし出す』著：望月彩楓

本記事は書籍『指導霊さん オラクルカード』（日本文芸社版、ISBN:9784537221916）に付属のもっちーオリジナルオラクルカードの解説を含んでいます。オラクルカードについてより詳しく知りたい方はぜひ本書をお手にとって、実際にオラクルカードをご使用ください。