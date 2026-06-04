元AKB48で女優の前田敦子（34）が4日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。

「映画『サヨナラの引力』のジャパンプレミアに、花束プレゼンターとして登壇させていただきました。本当に光栄に思います」と書き出した前田。「本編はもう後半涙が止まりませんでした。1組のカップルの物語で本当に愛おしい2人の姿が他人事ではなく『もしあの時、ああしていたらどうなっていたんだろう？』と、自分の人生と2人を重ね合わせふとした瞬間を思い返したり、心にそっと刻まれる素晴らしい作品です」と紹介した。

「ク・ギョンファンさんとキム・ドヨン監督のお人柄も本当に素晴らしくてとても楽しくてとにかく温かいお二人でした！こういう素敵な出会いがあるとよしまた頑張ろうって思えますね」とつづって2ショットなどをアップ。「またお会いできる日を心から楽しみにしています」とコメントし「この映画がたくさんの人の心に届きますように。皆さん劇場でご覧になってみてください7月3日全国公開です」と添えた。

ファンからは「可愛すぎて元気出た」「あっちゃん美人過ぎる」「ドレス似合いすぎてる」「可愛すぎ天使」「笑顔可愛すぎる」などのコメントが寄せられた。