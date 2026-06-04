ジーネクストはカイ気配、Ｇ－ＮＥＸＴ ＧＰＵクラウドの商談受付開始 ジーネクストはカイ気配、Ｇ－ＮＥＸＴ ＧＰＵクラウドの商談受付開始

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ジーネクスト<4179.T>がカイ気配を切り上げている。同社は３日取引終了後、業務提携先であるアルメニアのエレブエイトＡＩが同国に開所したＡＩデータセンターに関し、同データセンターを計算基盤とする日本ローカライズ版ＧＰＵクラウドサービス「Ｇ－ＮＥＸＴ ＧＰＵクラウド」の商談受付を開始したと発表。これが材料視されているようだ。



受付内容は「具体的なユースケースに基づく計算資源規模・構成の提案」「料金プラン・契約条件に関する個別の相談」「概念実証（ＰｏＣ）・トライアル利用に関する相談」など。既に研究機関、大手・中堅企業、ＡＩスタートアップ、ＳＩｅｒ及びクラウド事業者など幅広い顧客から想定を上回る問い合わせを受けているという。



出所：MINKABU PRESS