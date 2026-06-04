山田涼介の“甘い言葉”にまさかのブーイング「光を褒めてる！」「照れがあるね」
Hey! Say! JUMPの山田涼介（33）が、3日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜』（後9：00）にSPゲストとして出演。強力な女性陣を前に、スタジオのトークを大いに盛り上げた。
【写真】番組に出演し笑顔を見せる山田涼介
今回は「世界から見た日本ってどんな国？大激論SP」と題し、海外と日本の文化の違いについてスタジオで熱い議論を展開した。その中で、「日本人は褒められるのも褒めるのも下手」という話題に。
「デートの際、イタリア人は具体的に褒めてくれるが、日本人は服の色を無難に褒めがち」という厳しい指摘が入ると、山田が急遽“イタリア流の褒め言葉”に挑戦することに。スタジオの女性ゲスト・ニコルに向けて、「今日のニコルの目の上の光は、夜空に輝く星のようだね」と、渾身のセリフを放った。
国宝級のビジュアルから繰り出された甘い言葉だったが、スタジオの女性陣からはまさかのブーイングが勃発。「私じゃなくて（アイシャドウの）光を褒めてる！」「まだ照れがあるね」と容赦ないツッコミの嵐が巻き起こり、さすがの山田もタジタジに。手厳しいお笑い洗礼を受け、スタジオは終始大きな笑いに包まれていた。
【写真】番組に出演し笑顔を見せる山田涼介
今回は「世界から見た日本ってどんな国？大激論SP」と題し、海外と日本の文化の違いについてスタジオで熱い議論を展開した。その中で、「日本人は褒められるのも褒めるのも下手」という話題に。
国宝級のビジュアルから繰り出された甘い言葉だったが、スタジオの女性陣からはまさかのブーイングが勃発。「私じゃなくて（アイシャドウの）光を褒めてる！」「まだ照れがあるね」と容赦ないツッコミの嵐が巻き起こり、さすがの山田もタジタジに。手厳しいお笑い洗礼を受け、スタジオは終始大きな笑いに包まれていた。